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Навіщо "деруни" запікати в духовці: рецепт старовинної страви карпатських лемків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Так їли картоплю наші предки
Так їли картоплю наші предки. Фото focus.ua

Просте та смачне блюдо за давнім рецептом готується легко

Якщо ви вже встигли полюбити пуці голушку по-закарпатськи, саме час "оновити" меню ще однією старовинною стравою — бандуряниками . Це страва з натертої запеченої картоплі, по суті — стародавні деруни. Оригінальна назва походить від карпатських лемків, які на діалекті називали картоплю "бандурою".

У рецепт бандуряників від "Мета" входить картопля, яку потрібно запекти в духовці під сметаною, грибами та ароматним часником. Наші пращури готували цю страву в глиняних горщиках, але тепер її можна приготувати прямо в духовці.

Як приготувати бандуряники

Інгредієнти:

  • картопля — 0,5 кг;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 3 ст.л;
  • гриби — 250 г;
  • сметана — 150 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • сир твердий — 100 г;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте картоплю, цибулю і натріть частину картоплі дрібно, а частину — на більшій терці.
  2. Змішайте овочі з яйцем та борошном, посоліть і поперчіть, після чого обсмажте на добре розігрітій сковороді. Як тільки у них з’явиться рум’яна скоринка з двох боків, викладіть у форму для запікання.
  3. Наріжте гриби та цибулю, посмажте на сковороді з пропущеним через прес часником до золотистості. Наприкінці додайте воду та 150 г сметани.
  4. Залийте бандуряники приготованим соусом, зверху рясно притрусити твердим сиром тертим і запікайте при 180 градусах близько 15 хвилин в духовці.

Готові бандуряники подавайте з улюбленою стравою козаків – потапцями. Смачного!

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#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома