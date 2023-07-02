Навіщо "деруни" запікати в духовці: рецепт старовинної страви карпатських лемків

Просте та смачне блюдо за давнім рецептом готується легко

Якщо ви вже встигли полюбити пуці голушку по-закарпатськи, саме час "оновити" меню ще однією старовинною стравою — бандуряниками . Це страва з натертої запеченої картоплі, по суті — стародавні деруни. Оригінальна назва походить від карпатських лемків, які на діалекті називали картоплю "бандурою".

У рецепт бандуряників від "Мета" входить картопля, яку потрібно запекти в духовці під сметаною, грибами та ароматним часником. Наші пращури готували цю страву в глиняних горщиках, але тепер її можна приготувати прямо в духовці.

Як приготувати бандуряники

Інгредієнти:

картопля — 0,5 кг;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно пшеничне — 3 ст.л;

гриби — 250 г;

сметана — 150 г;

часник — 2 зубчики;

сир твердий — 100 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте картоплю, цибулю і натріть частину картоплі дрібно, а частину — на більшій терці. Змішайте овочі з яйцем та борошном, посоліть і поперчіть, після чого обсмажте на добре розігрітій сковороді. Як тільки у них з’явиться рум’яна скоринка з двох боків, викладіть у форму для запікання. Наріжте гриби та цибулю, посмажте на сковороді з пропущеним через прес часником до золотистості. Наприкінці додайте воду та 150 г сметани. Залийте бандуряники приготованим соусом, зверху рясно притрусити твердим сиром тертим і запікайте при 180 градусах близько 15 хвилин в духовці.

Готові бандуряники подавайте з улюбленою стравою козаків – потапцями. Смачного!