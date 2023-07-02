Кабачки в чудо-паніруванні: цей хрускіт зведе з розуму будь-кого
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Півгодини – і страва готова!
Якщо діти люблять картоплю фрі, а інші овочі їдять неохоче, тоді спробуйте приготувати цю страву. Запечені кабачки в незвичайному паніруванні сподобаються малюкам!
Страва за рецептом Shuba готується неймовірно просто та дуже швидко. Друзі приходитимуть лише на ці запечені кабачки з хрумкою, виразною оболонкою.
Як приготувати кабачки в паніруванні
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- кукурудзяні пластівці — 40 г;
- паприка мелена — 1 ч. л.;
- часник сушений — 0.5 ч. л.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- соус соєвий — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- пармезан тертий – 40 г;
- сіль — до свого смаку;
- майоран — 1 ч. л.
Для подачі:
- сметана 20% — 80 г.
Спосіб приготування:
- Кабачки розріжте навпіл і відріжте кінці. Наріжте соломкою завтовшки близько 1,5 см.
- Збийте яйця з солодкою паприкою та майораном, додайте гірчицю та соєвий соус. Перемішайте.
- Кукурудзяні пластівці подрібніть у блендері. Змішайте із сухарями та сиром.
- Кабачки занурте у яйця і присипте паніруванням. Викладіть на лист, застелений папером для випікання. Збризкайте маслом.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин, поки овочі не стануть золотистими.
Такі кабачки або цукіні добре поєднуються зі сметаною. А якщо ви хочете чогось більш пікантного, рекомендуємо приготувати пікантний часниковий соус.