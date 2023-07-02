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Кабачки в чудо-паніруванні: цей хрускіт зведе з розуму будь-кого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачки в хрумкій паніровці з’їдуться дуже швидко
Кабачки в хрумкій паніровці з’їдуться дуже швидко. Фото shuba.life

Півгодини – і страва готова!

Якщо діти люблять картоплю фрі, а інші овочі їдять неохоче, тоді спробуйте приготувати цю страву. Запечені кабачки в незвичайному паніруванні сподобаються малюкам!

Страва за рецептом Shuba готується неймовірно просто та дуже швидко. Друзі приходитимуть лише на ці запечені кабачки з хрумкою, виразною оболонкою.

Як приготувати кабачки в паніруванні

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • кукурудзяні пластівці — 40 г;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • часник сушений — 0.5 ч. л.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • соус соєвий — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • пармезан тертий – 40 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • майоран — 1 ч. л.

Для подачі:

  • сметана 20% — 80 г.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки розріжте навпіл і відріжте кінці. Наріжте соломкою завтовшки близько 1,5 см.
  2. Збийте яйця з солодкою паприкою та майораном, додайте гірчицю та соєвий соус. Перемішайте.
  3. Кукурудзяні пластівці подрібніть у блендері. Змішайте із сухарями та сиром.
  4. Кабачки занурте у яйця і присипте паніруванням. Викладіть на лист, застелений папером для випікання. Збризкайте маслом.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин, поки овочі не стануть золотистими.

Такі кабачки або цукіні добре поєднуються зі сметаною. А якщо ви хочете чогось більш пікантного, рекомендуємо приготувати пікантний часниковий соус.

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома