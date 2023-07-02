"Кубік Рубіка": рецепт незабутнього фруктового салату з чотирьох інгредієнтів

Готується легко, просто та неймовірно весело

Одним із найпростіших і найшвидших у приготуванні серед десертів є фруктовий салат. Він не вимагає багато часу для приготування або якихось особливих кулінарних навичок. Для його приготування зазвичай потрібні лише ніж, фрукти та кілька хвилин вашого часу. Якщо включити фантазію і придумати, як красиво подати страву, вона стане "родзинкою" всього столу.

Цей фруктовий салат з кавуна та ківі за рецептом "Їсти" навіть не потрібно думати, як подати — просто складіть з нього кубик Рубіка. Рекомендуємо приберегти до найближчого дитячого дня народження — діти будуть здивовані та раді не тільки їсти цей салат, але й допомагати складати його

Як приготувати фруктовий салат "Кубик Рубіка".

Інгредієнти:

м'якуш кавуна;

ківі;

кисломолочний сир;

цукор.

Спосіб приготування:

З м’якоті кавуна вибрати насіння та порізати кубиками. Ківі почистити та також вирізати кубиками. Сир розтерти з цукром і сформувати кубики однакового з фруктами розміру. Для оформлення салату вам знадобиться всього 27 кубиків – складіть їх у вигляді одного великого кубика Рубіка.

З кавуна можна приготувати також незвичайне фруктове морозиво. Такий десерт буде дуже доречним спекотним літнім днем.