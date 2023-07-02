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"Кубік Рубіка": рецепт незабутнього фруктового салату з чотирьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний фруктовий салат у формі кубика Рубіка
Незвичайний фруктовий салат у формі кубика Рубіка. Фото jisty.com.ua

Готується легко, просто та неймовірно весело

Одним із найпростіших і найшвидших у приготуванні серед десертів є фруктовий салат. Він не вимагає багато часу для приготування або якихось особливих кулінарних навичок. Для його приготування зазвичай потрібні лише ніж, фрукти та кілька хвилин вашого часу. Якщо включити фантазію і придумати, як красиво подати страву, вона стане "родзинкою" всього столу.

Цей фруктовий салат з кавуна та ківі за рецептом "Їсти" навіть не потрібно думати, як подати — просто складіть з нього кубик Рубіка. Рекомендуємо приберегти до найближчого дитячого дня народження — діти будуть здивовані та раді не тільки їсти цей салат, але й допомагати складати його

Як приготувати фруктовий салат "Кубик Рубіка".

Інгредієнти:

  • м'якуш кавуна;
  • ківі;
  • кисломолочний сир;
  • цукор.

Спосіб приготування:

  1. З м’якоті кавуна вибрати насіння та порізати кубиками.
  2. Ківі почистити та також вирізати кубиками.
  3. Сир розтерти з цукром і сформувати кубики однакового з фруктами розміру.
  4. Для оформлення салату вам знадобиться всього 27 кубиків – складіть їх у вигляді одного великого кубика Рубіка.

З кавуна можна приготувати також незвичайне фруктове морозиво. Такий десерт буде дуже доречним спекотним літнім днем.

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#Рецепт #Фруктовий салат #Готуємо вдома