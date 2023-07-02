"Кубік Рубіка": рецепт незабутнього фруктового салату з чотирьох інгредієнтів
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Готується легко, просто та неймовірно весело
Одним із найпростіших і найшвидших у приготуванні серед десертів є фруктовий салат. Він не вимагає багато часу для приготування або якихось особливих кулінарних навичок. Для його приготування зазвичай потрібні лише ніж, фрукти та кілька хвилин вашого часу. Якщо включити фантазію і придумати, як красиво подати страву, вона стане "родзинкою" всього столу.
Цей фруктовий салат з кавуна та ківі за рецептом "Їсти" навіть не потрібно думати, як подати — просто складіть з нього кубик Рубіка. Рекомендуємо приберегти до найближчого дитячого дня народження — діти будуть здивовані та раді не тільки їсти цей салат, але й допомагати складати його
Як приготувати фруктовий салат "Кубик Рубіка".
Інгредієнти:
- м'якуш кавуна;
- ківі;
- кисломолочний сир;
- цукор.
Спосіб приготування:
- З м’якоті кавуна вибрати насіння та порізати кубиками.
- Ківі почистити та також вирізати кубиками.
- Сир розтерти з цукром і сформувати кубики однакового з фруктами розміру.
- Для оформлення салату вам знадобиться всього 27 кубиків – складіть їх у вигляді одного великого кубика Рубіка.
З кавуна можна приготувати також незвичайне фруктове морозиво. Такий десерт буде дуже доречним спекотним літнім днем.