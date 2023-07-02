Рус

Смачний перекус з найпростіших продуктів: копійчана намазка-трихвилинка

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Швидко готується, а з’їдається ще швидше
Швидко готується, а з’їдається ще швидше. Фото shuba.life

Рецепт класичної намазки

Ми розповідали про цікаву намазку на святкові бутерброди — з печеною скумбрією. Тепер ділимось більш повсякденним рецептом. Одначе, бутерброди з цією пастою виходять надзвичайно ситними та смачними. А ще дуже швидко готуються, особливо якщо маєте в холодильнику кілька варених яєць.

Це класична намазка — з яйцем, плавленим сиром та часником. Обов’язково спробуйте її приготувати — і продукти для неї назавжди оселяться у вашому холодильнику

Інгредієнти:

  • Яйце відварене – 3 шт
  • Плавлений сирок – 2 шт
  • Сир твердий – 100 г
  • Майонез – 2-3 столові ложки
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Плавлений сирок кладемо в морозилку — так його буде найпростіше натерти. Відварене яйце натираємо на крупній тертці.
  2. Плавлений сир та твердий сир теж натираємо. Зручним чином подрібнюємо часник.
  3. З’єднуємо всі продукти в окремій мисці. Мажемо на хліб.

Закуску можна вживати одразу, але ще смачнішою вона стане, якщо трохи постоїть. Також ми розповідали про смачну угорську намазку на бутерброди.

Теги:
#Рецепт #Бутерброди #Сніданок #намазка