Смачний перекус з найпростіших продуктів: копійчана намазка-трихвилинка
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Рецепт класичної намазки
Ми розповідали про цікаву намазку на святкові бутерброди — з печеною скумбрією. Тепер ділимось більш повсякденним рецептом. Одначе, бутерброди з цією пастою виходять надзвичайно ситними та смачними. А ще дуже швидко готуються, особливо якщо маєте в холодильнику кілька варених яєць.
Це класична намазка — з яйцем, плавленим сиром та часником. Обов’язково спробуйте її приготувати — і продукти для неї назавжди оселяться у вашому холодильнику
Інгредієнти:
- Яйце відварене – 3 шт
- Плавлений сирок – 2 шт
- Сир твердий – 100 г
- Майонез – 2-3 столові ложки
- Часник – 2-3 зубчики
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Плавлений сирок кладемо в морозилку — так його буде найпростіше натерти. Відварене яйце натираємо на крупній тертці.
- Плавлений сир та твердий сир теж натираємо. Зручним чином подрібнюємо часник.
- З’єднуємо всі продукти в окремій мисці. Мажемо на хліб.
Закуску можна вживати одразу, але ще смачнішою вона стане, якщо трохи постоїть. Також ми розповідали про смачну угорську намазку на бутерброди.