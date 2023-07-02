Ресторанний напій — з дешевої розчинної кави: як покращити смак

Потіште себе смачною ранковою кавою

Всі знають, що найкраща кава — зернова, щойно змелена. Ми розповідали, в чому різниця між арабікою та робустою та як обрати якісну каву, що сподобається саме вам. Та прості інгредієнти здатні навіть зі звичайної розчинної кави зробити напій, який затьмарить навіть ресторанний.

Не у всіх є змога спеціально піти в кав’ярню, щоб скуштувати напій. У багатьох є можливість зробити це прямо вдома. Детально про це розповіли на Pixelinform.

Як покращити смак розчинної кави

Зробити звичний напій можна за допомогою простих та знайомих інгредієнтів. Швидше за все, вони вже є на вашій кухні.

Підсилити смак кави можна за допомогою 2 кубиків темного шоколаду чи пари ложок какао. Різниця особливо виразно помітна, якщо кава розчинна.

Що ж до заварної кави, то з її приготуванням можна експериментувати, додаючи спеції, мед, цукор. Також в продажі є готові сиропи до кави. В різних варіаціях, до напою подають лимон, корінь імбиру, вершкове масло тощо. Вже не кажучи про канонічні молочні складові — такі як молоко та вершки. Ми розповідали, як приготувати ароматну каву у джезві.