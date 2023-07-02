Неймовірне хрумке печиво з двох жовтків: з цими "ґудзиками" на магазинні солодощі і не подивитесь

Чудовий варіант, що приготувати до чаю

Ми ділились рецептом цікавого печива з майонезу. Тепер розповідаємо, як спекти оригінальні та смачні "ґудзики".

Це печиво нескладно робити, для нього потрібні найпростіші інгредієнти. Найцікавіший етап — робити самі "ґудзики". Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

200 г борошна

100 г вершкового масла

80 г цукру

2 жовтки

дрібка ваніліну

Спосіб приготування:

Жовтки добре розтерти з цукром і ваніліном. Додати м’яке масло, ретельно розмішати. Просіяти у миску борошно частинами, кожного разу вимішуючи. Зліпити в грудку тісто. Покласти в холодильник на 30 хв. Розкатати тісто в шар товщиною приблизно 5–7 мм. Вирізати формочкою невеличкі кола (можна скористатися чаркою). На кожному колі зробити обідок, не прорізаючи до кінця. Для цього можна взяти кришку від пластикової пляшки. По центру зробити два або чотири наскрізні отвори, як в гудзиків. Підійде трубочка для коктейлів або сірник. Залишки тіста знову зліпити в грудку, розкатати й так само вирізати печиво. Повторювати, поки тісто не закінчиться. Перекласти на деко, застелене пергаментом. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 17–20 хв.

Печиво виходить хрумке та ароматне. Також ми розповідали, як спекти дуже смачний рисовий пудинг.