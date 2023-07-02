Неймовірне хрумке печиво з двох жовтків: з цими "ґудзиками" на магазинні солодощі і не подивитесь
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Чудовий варіант, що приготувати до чаю
Ми ділились рецептом цікавого печива з майонезу. Тепер розповідаємо, як спекти оригінальні та смачні "ґудзики".
Це печиво нескладно робити, для нього потрібні найпростіші інгредієнти. Найцікавіший етап — робити самі "ґудзики". Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 80 г цукру
- 2 жовтки
- дрібка ваніліну
Спосіб приготування:
- Жовтки добре розтерти з цукром і ваніліном. Додати м’яке масло, ретельно розмішати.
- Просіяти у миску борошно частинами, кожного разу вимішуючи. Зліпити в грудку тісто.
- Покласти в холодильник на 30 хв.
- Розкатати тісто в шар товщиною приблизно 5–7 мм. Вирізати формочкою невеличкі кола (можна скористатися чаркою).
- На кожному колі зробити обідок, не прорізаючи до кінця. Для цього можна взяти кришку від пластикової пляшки.
- По центру зробити два або чотири наскрізні отвори, як в гудзиків. Підійде трубочка для коктейлів або сірник.
- Залишки тіста знову зліпити в грудку, розкатати й так само вирізати печиво. Повторювати, поки тісто не закінчиться.
- Перекласти на деко, застелене пергаментом. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 17–20 хв.
Печиво виходить хрумке та ароматне. Також ми розповідали, як спекти дуже смачний рисовий пудинг.