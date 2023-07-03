Навіщо класти фрикадельки у форми для льоду: дивовижна хитрість для смачної страви
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Швидко, просто та неймовірно смачно
Фрікадельки – це смачна м’ясна страва та відмінна альтернатива котлетам. Їх можна тушкувати, смажити, запікати та додавати в суп. Якщо хочеться приготувати стандартну страву по-новому, спробуйте приготувати фрикадельки у формі для льоду.
Рецепт від "Попоїсти" — це не тільки ідеальне поєднання прянощів та зелені. Смачні та ароматні фрикадельки вийдуть незвичайної форми та здивують вас та ваших близьких.
Як приготувати фрикадельки у формі для льоду
Інгредієнти:
- фарш свинячий – 600 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- сухарі панірувальні — 2 ст. л. (У фарш);
- сир голландський – 50 г;
- сухарі панірувальні — 100 г;
- борошно пшеничне – 100 г;
- світле пиво – 250 мл;
- олія соняшникова – для смаження;
- сіль, перець чорний мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Влийте пиво в борошно, посоліть і поперчіть.
- В окрему миску висипте 100 г панірувальних сухарів.
- У м’ясний фарш додайте яйце, сіль, перець, 2 ст. л. панірувальних сухарів. Вимішайте до однорідності.
- У форму для льоду викладіть фарш. Зверху розподіліть маленькі шматочки сиру. "Закрийте" фрикадельки фаршем. Відправте в холодильник на годину.
- Дістаньте фрикадельки з форми, занурте спочатку в рідке тісто на пиві, потім обваляйте сухарями. Смажте у великій кількості олії до золотистої скоринки.
Щоб зробити фарш надзвичайно ніжним, достатньо додати до нього один інгредієнт. Цей спосіб підійде не тільки для фрикадельок, а й інших страв.