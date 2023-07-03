Навіщо класти фрикадельки у форми для льоду: дивовижна хитрість для смачної страви

Швидко, просто та неймовірно смачно

Фрікадельки – це смачна м’ясна страва та відмінна альтернатива котлетам. Їх можна тушкувати, смажити, запікати та додавати в суп. Якщо хочеться приготувати стандартну страву по-новому, спробуйте приготувати фрикадельки у формі для льоду.

Рецепт від "Попоїсти" — це не тільки ідеальне поєднання прянощів та зелені. Смачні та ароматні фрикадельки вийдуть незвичайної форми та здивують вас та ваших близьких.

Як приготувати фрикадельки у формі для льоду

Інгредієнти:

фарш свинячий – 600 г;

яйце куряче — 1 шт.;

сухарі панірувальні — 2 ст. л. (У фарш);

сир голландський – 50 г;

сухарі панірувальні — 100 г;

борошно пшеничне – 100 г;

світле пиво – 250 мл;

олія соняшникова – для смаження;

сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Влийте пиво в борошно, посоліть і поперчіть. В окрему миску висипте 100 г панірувальних сухарів. У м’ясний фарш додайте яйце, сіль, перець, 2 ст. л. панірувальних сухарів. Вимішайте до однорідності. У форму для льоду викладіть фарш. Зверху розподіліть маленькі шматочки сиру. "Закрийте" фрикадельки фаршем. Відправте в холодильник на годину. Дістаньте фрикадельки з форми, занурте спочатку в рідке тісто на пиві, потім обваляйте сухарями. Смажте у великій кількості олії до золотистої скоринки.

Щоб зробити фарш надзвичайно ніжним, достатньо додати до нього один інгредієнт. Цей спосіб підійде не тільки для фрикадельок, а й інших страв.