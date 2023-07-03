Найкращі бюджетні котлети: соковита страва за копійки

Ідеально для обіду чи вечері

Зараз, коли активно триває сезон кабачків, ці смачні та корисні овочі входять до складу кожної другої страви. Не виключення і котлети. Якщо ви вже готували смачну кабачкову закуску, зверніть увагу на цей рецепт котлети.

Як приготувати смачні та соковиті котлетки, розповіла на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Alina FooDee. Знадобиться кабачок та трохи фаршу.

Інгредієнти:

Кабачок — 1 шт.

Куряча грудка — 1 шт.

Кріп — невеликий пучок

Сушений часник – 0,5 ч. л.

Борошно — 1-2 ст. л.

Цибуля — 1 шт.

Яйце — 1 шт.

Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Спосіб приготування:

Натираємо один невеликий кабачок на крупній тертці. Дрібно нарізаємо кріп та цибулю. Перемішуємо кабачок, цибулю, фарш з курячої грудки та кріп. Додаємо спеції, яйце, а також борошно. Добре все перемішуємо. На розігріту сковороду ложкою викладаємо фарш. Смажимо котлети по кілька хвилин з обох боків — до золотистої скоринки.

Котлети виходять дуже соковитими. Їх смачно подавати зі сметаною чи з улюбленим соусом до кабачків.