Найкращі бюджетні котлети: соковита страва за копійки
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Ідеально для обіду чи вечері
Зараз, коли активно триває сезон кабачків, ці смачні та корисні овочі входять до складу кожної другої страви. Не виключення і котлети. Якщо ви вже готували смачну кабачкову закуску, зверніть увагу на цей рецепт котлети.
Як приготувати смачні та соковиті котлетки, розповіла на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Alina FooDee. Знадобиться кабачок та трохи фаршу.
Інгредієнти:
- Кабачок — 1 шт.
- Куряча грудка — 1 шт.
- Кріп — невеликий пучок
- Сушений часник – 0,5 ч. л.
- Борошно — 1-2 ст. л.
- Цибуля — 1 шт.
- Яйце — 1 шт.
- Сіль, чорний мелений перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Натираємо один невеликий кабачок на крупній тертці. Дрібно нарізаємо кріп та цибулю.
- Перемішуємо кабачок, цибулю, фарш з курячої грудки та кріп. Додаємо спеції, яйце, а також борошно. Добре все перемішуємо.
- На розігріту сковороду ложкою викладаємо фарш. Смажимо котлети по кілька хвилин з обох боків — до золотистої скоринки.
Котлети виходять дуже соковитими. Їх смачно подавати зі сметаною чи з улюбленим соусом до кабачків.