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Найкращі бюджетні котлети: соковита страва за копійки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачні котлетки з курятини та кабачка
Дуже смачні котлетки з курятини та кабачка. Фото Сегодня

Ідеально для обіду чи вечері

Зараз, коли активно триває сезон кабачків, ці смачні та корисні овочі входять до складу кожної другої страви. Не виключення і котлети. Якщо ви вже готували смачну кабачкову закуску, зверніть увагу на цей рецепт котлети.

Як приготувати смачні та соковиті котлетки, розповіла на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Alina FooDee. Знадобиться кабачок та трохи фаршу.

Інгредієнти:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Куряча грудка — 1 шт.
  • Кріп — невеликий пучок
  • Сушений часник – 0,5 ч. л.
  • Борошно — 1-2 ст. л.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйце — 1 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Натираємо один невеликий кабачок на крупній тертці. Дрібно нарізаємо кріп та цибулю.
  2. Перемішуємо кабачок, цибулю, фарш з курячої грудки та кріп. Додаємо спеції, яйце, а також борошно. Добре все перемішуємо.
  3. На розігріту сковороду ложкою викладаємо фарш. Смажимо котлети по кілька хвилин з обох боків — до золотистої скоринки.

Котлети виходять дуже соковитими. Їх смачно подавати зі сметаною чи з улюбленим соусом до кабачків.

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