Будете готувати на кожне свято: простий та соковитий торт "Три склянки"

Ідеальний на свято чи просто до чаю

Ми розповідали, як готувати смачне печиво до чаю. Тепер ділимось рецептом простого торта.

Рецепт максимально простий. Для нього навіть міксер не знадобиться. Для приготування застосовують по одній склянці борошна, цукру та манки.

Інгредієнти:

1,5 кг яблук;

210 г цукру;

160 г борошна;

150 г вершкового масла;

130 г манки;

1 чайна ложка кориці;

дрібка солі;

ванілін.

Спосіб приготування:

Просіюємо борошно. Додаємо цукор, манну крупу, ванілін та сіль. Ретельно перемішуємо й ділимо масу на 4 частини. Вимиті й висушені яблука чистимо. Натираємо їх на тертушці. Додаємо корицю, перемішуємо. Ділимо яблучне пюре на три частини. Яблука потемніють в процесі, це нормально. Яблучний сік не виливаємо. Шарами у форму викладаємо борошняну та яблучну масу. Борошняні шари можна пролити яблучним соком. Ставимо торт у розігріту до 180 градусів духовку. Орієнтовний час приготування — 1 година 20 хвилин. Коли торт підрум’яниться, діставайте з духовки й залишайте, допоки повністю не охолоне.

Цей торт-пиріг виходить смачним та соковитим. Також ми ділились рецептом квасу з каркаде.