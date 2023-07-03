Смак моря у вашій духовці: найпростіша рибна запіканка

Дуже простий рецепт — впорається навіть аматор

Ми розповідали, як готувати смачний український рибний пиріг — бабу-шарпанину. Є ще один варіант приготування риби в духовці з тістом — запіканки.

Версія страви, якою поділились на SHUBA, є досить простою, тож вийде навіть у недосвідченого кухаря. Риба, вкрита ароматним шаром цибулі й часнику і запечена під пухкою сирною скоринкою, — це те, що треба для смачної вечері.

Інгредієнти:

Риба біла, філе — 800 г

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Часник, головка — 1 шт.

Сир твердий — 250 г

Яйця курячі — 2 шт.

Олія соняшникова — 40 г

Сіль, перець — до смаку

Приправа до риби, зелень — до смаку

Спосіб приготування:

Рибне філе помийте, обсушіть і наріжте шматочками. Посоліть, поперчіть, посипте спеціями й обсмажте на олії з двох сторін до золотистої скоринки, приблизно по 7-10 хвилин. Цибулю і часник очистіть. Часник пропустіть через прес, а цибулю спасеруйте на олії пару хвилин. Змішайте часник з цибулею. На змащене олією деко викладіть шматочки риби, зверху покрийте шаром цибулі й часнику, посипте тертим сиром. Запікайте у духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Готову рибу викладіть на тарілку і прикрасьте зеленню.

Смак цієї страви — просто неймовірний. Добре смакуватиме до неї картопляне пюре за турецьким рецептом.