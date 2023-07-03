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Смак моря у вашій духовці: найпростіша рибна запіканка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант смачної вечері
Чудовий варіант смачної вечері

Дуже простий рецепт — впорається навіть аматор

Ми розповідали, як готувати смачний український рибний пиріг — бабу-шарпанину. Є ще один варіант приготування риби в духовці з тістом — запіканки.

Версія страви, якою поділились на SHUBA, є досить простою, тож вийде навіть у недосвідченого кухаря. Риба, вкрита ароматним шаром цибулі й часнику і запечена під пухкою сирною скоринкою, — це те, що треба для смачної вечері.

Інгредієнти:

  • Риба біла, філе — 800 г
  • Цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • Часник, головка — 1 шт.
  • Сир твердий — 250 г
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Олія соняшникова — 40 г
  • Сіль, перець — до смаку
  • Приправа до риби, зелень — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Рибне філе помийте, обсушіть і наріжте шматочками. Посоліть, поперчіть, посипте спеціями й обсмажте на олії з двох сторін до золотистої скоринки, приблизно по 7-10 хвилин.
  2. Цибулю і часник очистіть. Часник пропустіть через прес, а цибулю спасеруйте на олії пару хвилин. Змішайте часник з цибулею.
  3. На змащене олією деко викладіть шматочки риби, зверху покрийте шаром цибулі й часнику, посипте тертим сиром.
  4. Запікайте у духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Готову рибу викладіть на тарілку і прикрасьте зеленню.

Смак цієї страви — просто неймовірний. Добре смакуватиме до неї картопляне пюре за турецьким рецептом.

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#Рецепт #Риба #Запіканка