Смак моря у вашій духовці: найпростіша рибна запіканка
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Дуже простий рецепт — впорається навіть аматор
Ми розповідали, як готувати смачний український рибний пиріг — бабу-шарпанину. Є ще один варіант приготування риби в духовці з тістом — запіканки.
Версія страви, якою поділились на SHUBA, є досить простою, тож вийде навіть у недосвідченого кухаря. Риба, вкрита ароматним шаром цибулі й часнику і запечена під пухкою сирною скоринкою, — це те, що треба для смачної вечері.
Інгредієнти:
- Риба біла, філе — 800 г
- Цибуля ріпчаста — 2 шт.
- Часник, головка — 1 шт.
- Сир твердий — 250 г
- Яйця курячі — 2 шт.
- Олія соняшникова — 40 г
- Сіль, перець — до смаку
- Приправа до риби, зелень — до смаку
Спосіб приготування:
- Рибне філе помийте, обсушіть і наріжте шматочками. Посоліть, поперчіть, посипте спеціями й обсмажте на олії з двох сторін до золотистої скоринки, приблизно по 7-10 хвилин.
- Цибулю і часник очистіть. Часник пропустіть через прес, а цибулю спасеруйте на олії пару хвилин. Змішайте часник з цибулею.
- На змащене олією деко викладіть шматочки риби, зверху покрийте шаром цибулі й часнику, посипте тертим сиром.
- Запікайте у духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Готову рибу викладіть на тарілку і прикрасьте зеленню.
Смак цієї страви — просто неймовірний. Добре смакуватиме до неї картопляне пюре за турецьким рецептом.