Одне яйце та трохи масла: рецепт фантастичного печива до чаю

Обовязково додайте цедру — аромат буде неймовірним

Ми розповідали, як готувати смачне печиво-ґудзики. Печиво за наступним рецептом не менш смачне, але набагато простіше.

Пропонуємо приготувати рум’яне печиво з манної крупи. Така солодка закуска виходить дуже ніжною та завдяки апельсиновій цедрі має яскравий цитрусовий аромат. Ще й готується так просто.

Інгредієнти:

100 грамів манки;

50 грамів вершкового масла;

80 грамів борошна;

Одне яйце;

50 грамів цукру;

10 грамів апельсинової цедри.

Спосіб приготування:

У велику миску вибиваємо яйце та додаємо цукор. Перемішуємо до однорідної маси. Окремо з’єднуємо м’яке вершкове масло, борошно, апельсинову цедру та манку. Дуже добре перемішуємо, поки не зникнуть грудочки. З’єднуємо яєчну і борошняну масу. Вимішуємо тісто. Замішане тісто загортаємо в плівку і кладемо в холодильник. Розігріваємо духовку. Тісто ділимо на шматочки, скочуємо з них кульки. Викладаємо кульки на деко, застелене пергаментом. Випікаємо близько 15-20 хвилин. Печиво повинне набути золотистого кольору.

Печиво виходить дуже смачне — обов’язково спробуйте його приготувати. Також ми розповідали, як готувати квас з каркаде.