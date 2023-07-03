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Одне яйце та трохи масла: рецепт фантастичного печива до чаю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудове печиво, на яке піде кілька хвилин вашого часу
Чудове печиво, на яке піде кілька хвилин вашого часу. Фото Коліжанка

Обовязково додайте цедру — аромат буде неймовірним

Ми розповідали, як готувати смачне печиво-ґудзики. Печиво за наступним рецептом не менш смачне, але набагато простіше.

Пропонуємо приготувати рум’яне печиво з манної крупи. Така солодка закуска виходить дуже ніжною та завдяки апельсиновій цедрі має яскравий цитрусовий аромат. Ще й готується так просто.

Інгредієнти:

  • 100 грамів манки;
  • 50 грамів вершкового масла;
  • 80 грамів борошна;
  • Одне яйце;
  • 50 грамів цукру;
  • 10 грамів апельсинової цедри.

Спосіб приготування:

  1. У велику миску вибиваємо яйце та додаємо цукор. Перемішуємо до однорідної маси.
  2. Окремо з’єднуємо м’яке вершкове масло, борошно, апельсинову цедру та манку. Дуже добре перемішуємо, поки не зникнуть грудочки. З’єднуємо яєчну і борошняну масу.
  3. Вимішуємо тісто. Замішане тісто загортаємо в плівку і кладемо в холодильник.
  4. Розігріваємо духовку. Тісто ділимо на шматочки, скочуємо з них кульки. Викладаємо кульки на деко, застелене пергаментом.
  5. Випікаємо близько 15-20 хвилин. Печиво повинне набути золотистого кольору.

Печиво виходить дуже смачне — обов’язково спробуйте його приготувати. Також ми розповідали, як готувати квас з каркаде.

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#Рецепт #Печиво #Випічка #Тісто