Одне яйце та трохи масла: рецепт фантастичного печива до чаю
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Обовязково додайте цедру — аромат буде неймовірним
Ми розповідали, як готувати смачне печиво-ґудзики. Печиво за наступним рецептом не менш смачне, але набагато простіше.
Пропонуємо приготувати рум’яне печиво з манної крупи. Така солодка закуска виходить дуже ніжною та завдяки апельсиновій цедрі має яскравий цитрусовий аромат. Ще й готується так просто.
Інгредієнти:
- 100 грамів манки;
- 50 грамів вершкового масла;
- 80 грамів борошна;
- Одне яйце;
- 50 грамів цукру;
- 10 грамів апельсинової цедри.
Спосіб приготування:
- У велику миску вибиваємо яйце та додаємо цукор. Перемішуємо до однорідної маси.
- Окремо з’єднуємо м’яке вершкове масло, борошно, апельсинову цедру та манку. Дуже добре перемішуємо, поки не зникнуть грудочки. З’єднуємо яєчну і борошняну масу.
- Вимішуємо тісто. Замішане тісто загортаємо в плівку і кладемо в холодильник.
- Розігріваємо духовку. Тісто ділимо на шматочки, скочуємо з них кульки. Викладаємо кульки на деко, застелене пергаментом.
- Випікаємо близько 15-20 хвилин. Печиво повинне набути золотистого кольору.
Печиво виходить дуже смачне — обов’язково спробуйте його приготувати. Також ми розповідали, як готувати квас з каркаде.