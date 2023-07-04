Не треба стояти весь ранок на кухні: для таких лінивих біляшів просто змішайте кефір з фаршем

Смачний та ситний сніданок на сковороді

Ваші рідні вимагають від вас приготувати щось поживне, ситне та ще максимально швидко? Якщо ви не знаєте, що чим їх вразити, пропонуємо здивувати їх смачними смаженими лінивими біляшами.

Ця страва за "Бабусиними рецептами" готується швидко і не займає багато сил. Для їх приготування потрібна невелика кількість інгредієнтів, а також зовсім небагато вашого вільного часу. В результаті у вас вийдуть соковиті ледачі біляші, які стануть гарною заміною звичайних пиріжків.

Як приготувати ліниві біляші

Інгредієнти:

кефір – 300 мл;

фарш – 300 мл;

яйце – 1 шт.;

сіль — 0,5 ч.л.;

цибуля зелена – 1 пучок;

борошно — 130 г;

сода — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

У мисці з кефіром з’єднуємо фарш та яйце. Для цього робимо заглиблення у фарші, туди викладаємо яйце і занурюємо у кефір. Яйце у фарші посипаємо сіллю. Нарізаємо зелену цибулю, висипаємо також у яйце. Висипаємо в кефір соду, збиваємо компоненти вінчиком до однорідності. Просіюємо в суміш борошно, замішуємо тісто для лінивих біляшів. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо по столовій ложці тіста. Обсмажуємо біляші з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки. З іншого боку біляші рекомендуємо обсмажувати під кришкою.

А тепер готуйте смачну каву та насолоджуйтесь! Смачного!