Чим простіше, тим смачніше: бюджетний рецепт печива з ложки манки та одного яйця

Проста у приготуванні випічка підкорить ваше серце

Ранкову чашку кави важко уявити без ароматного домашнього печива. Приготувавши його один раз, ви можете насолоджуватись випічкою кілька днів.

Печиво за рецептом "1 хвилина" Рум’яне печиво з манки точно стане вашим улюбленим смаком, варто вам його лише скуштувати. Для приготування цього печива не потрібно багато зусиль або часу — достатньо знати деякі хитрощі. Отже, йдемо готувати!

Як приготувати печиво з манки

Інгредієнти:

100 г манки;

50 г вершкового масла;

80 г борошна;

1 яйце;

50 г цукру;

10 г апельсинової цедри.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбийте яйце і додайте цукор, добре перемішайте, доки маса не побіліє. В окрему миску покладіть м’яке вершкове масло і додайте в нього борошно, апельсинову цедру і манку. Добре перемішайте всі додані інгредієнти, поки в масі залишиться грудочок. Сюди ж потрібно додати яєчну суміш із цукром та замісити тісто. Накрийте його харчовою плівкою та залиште відпочити на годину в холодильнику. За годину дістаньте тісто з холодильника. Відщипніть від тіста маленькі шматочки, з яких сформуйте печиво. Викладіть заготовлення на застелений пергаментом лист і поставте в духовку, попередньо розігріту до температури 190 градусів. Випікайте близько 15-20 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте з духовки, дайте охолонути та подавайте.

Щоб печиво довше було свіжим, додайте один інгредієнт та насолоджуйтесь ним довгий час. Смачного!