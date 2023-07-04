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Так ви ще не куштували: хитрий рецепт, як одним кабачком нагодувати всю родину (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситні, смачні та ароматні кабачково-курячі котлети
Ситні, смачні та ароматні кабачково-курячі котлети. Фото Depositphotos

Ніхто не повірить, що цю страву ви не замовляли у ресторані

Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях. Мабуть, найпопулярніший рецепт. А якщо приготувати щось незвичне?

Саме такий незвичайний рецепт кабачків нам пропонує Alina FooDee на своєму YouTube-каналі. Це ідеальне блюдо як для сімейних посиденьок, так і на святковий стіл — при невеликих витратах часу воно виходить дуже ніжним, ситним та неймовірно смачним. Спробуйте і ви не пошкодуєте!

Як приготувати котлети курячого філе та кабачка

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт. (300 г);
  • куряча грудка — 1 шт. (250 г);
  • кріп — невеликий пучок;
  • сушений часник — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 1-2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Натріть один невеликий шинок на великій тертці. Дрібно наріжте кріп.
  2. Зробіть фарш з курячого філе та цибулі.
  3. Змішайте кабачок із куркою, додайте спеції, яйце, а також борошно. Добре перемішайте все.
  4. Розігрійте масло|мастило| на сковороді і столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте з обох боків по 3-4 хвилини.
  5. Викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Якщо вам не хочеться смаженої страви, приготуйте хрусткі кабачкові палички в духовці. Тільки обережно: їхнє хрускіт можуть почути все довкола.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Фарш #Курячий фарш #Котлети #М'ясний фарш #Готуємо вдома