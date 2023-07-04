Так ви ще не куштували: хитрий рецепт, як одним кабачком нагодувати всю родину (відео)
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Ніхто не повірить, що цю страву ви не замовляли у ресторані
Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях. Мабуть, найпопулярніший рецепт. А якщо приготувати щось незвичне?
Саме такий незвичайний рецепт кабачків нам пропонує Alina FooDee на своєму YouTube-каналі. Це ідеальне блюдо як для сімейних посиденьок, так і на святковий стіл — при невеликих витратах часу воно виходить дуже ніжним, ситним та неймовірно смачним. Спробуйте і ви не пошкодуєте!
Як приготувати котлети курячого філе та кабачка
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт. (300 г);
- куряча грудка — 1 шт. (250 г);
- кріп — невеликий пучок;
- сушений часник — 0,5 ч. л.;
- борошно — 1-2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Натріть один невеликий шинок на великій тертці. Дрібно наріжте кріп.
- Зробіть фарш з курячого філе та цибулі.
- Змішайте кабачок із куркою, додайте спеції, яйце, а також борошно. Добре перемішайте все.
- Розігрійте масло|мастило| на сковороді і столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте з обох боків по 3-4 хвилини.
- Викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
Якщо вам не хочеться смаженої страви, приготуйте хрусткі кабачкові палички в духовці. Тільки обережно: їхнє хрускіт можуть почути все довкола.