Хітовий рецепт: незвичайний хот-дог з лаваша ви приготуєте за пару хвилин

Просте і швидке перекушування для всієї родини

Хот-дог – це класична американська їжа, відома у всьому світі. Ця страва колись була придумана німецьким м’ясником, який продавав звичайні бутерброди з сосискою всередині.

Якщо ви хочете швидко нагодувати свою родину, здивувавши домашніх незвичайним хот-догом, цей рецепт "Главреда" підійде ідеально. Таким смачним і ситним та домашнім фастфудом ви зможете швидко нагодувати своїх близьких. Він вийде набагато смачніше і натуральніше за куплений у кіоску.

Як приготувати хот-дог у лаваші

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 1 аркуш;

сосиски — 4 шт.;

сир твердий — 80 г;

яйця — 2 шт.;

скибочки сиру — 4 шт.

Спосіб приготування:

Лаваш розрізати на 4 довгі та рівні шматочки. Сосиски заздалегідь обсмажити, можна на сковороді гриль. Сир натерти на великій тертці. Край лаваша змастити кетчупом та будь-яким соусом. Посипати край тертим сиром, перекласти сосиску. Акуратно починати скручувати та додати скибочку плавленого сиру. Яйця збити із сіллю. Хот-дог з лаваша обваляти в яйця та перекласти на сковороду. Також їх можна обсмажувати на грилі. Посипати хот-дог сиром і подавати гарячими та хрусткими до столу.

Лаваш для такого фаст-фуду можна приготувати самостійно. За наявності лише трьох інгредієнтів це займе небагато часу.