Рус

Хітовий рецепт: незвичайний хот-дог з лаваша ви приготуєте за пару хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Улюблений усіма хот-дог, але у новій подачі
Улюблений усіма хот-дог, але у новій подачі. Фото 1000.menu

Просте і швидке перекушування для всієї родини

Хот-дог – це класична американська їжа, відома у всьому світі. Ця страва колись була придумана німецьким м’ясником, який продавав звичайні бутерброди з сосискою всередині.

Якщо ви хочете швидко нагодувати свою родину, здивувавши домашніх незвичайним хот-догом, цей рецепт "Главреда" підійде ідеально. Таким смачним і ситним та домашнім фастфудом ви зможете швидко нагодувати своїх близьких. Він вийде набагато смачніше і натуральніше за куплений у кіоску.

Як приготувати хот-дог у лаваші

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий — 1 аркуш;
  • сосиски — 4 шт.;
  • сир твердий — 80 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • скибочки сиру — 4 шт.

Спосіб приготування:

  1. Лаваш розрізати на 4 довгі та рівні шматочки.
  2. Сосиски заздалегідь обсмажити, можна на сковороді гриль.
  3. Сир натерти на великій тертці.
  4. Край лаваша змастити кетчупом та будь-яким соусом. Посипати край тертим сиром, перекласти сосиску. Акуратно починати скручувати та додати скибочку плавленого сиру.
  5. Яйця збити із сіллю.
  6. Хот-дог з лаваша обваляти в яйця та перекласти на сковороду. Також їх можна обсмажувати на грилі.
  7. Посипати хот-дог сиром і подавати гарячими та хрусткими до столу.

Лаваш для такого фаст-фуду можна приготувати самостійно. За наявності лише трьох інгредієнтів це займе небагато часу.

Теги:
#Рецепт #Хот дог #Лаваш #Готуємо вдома