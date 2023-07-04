Хітовий рецепт: незвичайний хот-дог з лаваша ви приготуєте за пару хвилин
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Просте і швидке перекушування для всієї родини
Хот-дог – це класична американська їжа, відома у всьому світі. Ця страва колись була придумана німецьким м’ясником, який продавав звичайні бутерброди з сосискою всередині.
Якщо ви хочете швидко нагодувати свою родину, здивувавши домашніх незвичайним хот-догом, цей рецепт "Главреда" підійде ідеально. Таким смачним і ситним та домашнім фастфудом ви зможете швидко нагодувати своїх близьких. Він вийде набагато смачніше і натуральніше за куплений у кіоску.
Як приготувати хот-дог у лаваші
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 1 аркуш;
- сосиски — 4 шт.;
- сир твердий — 80 г;
- яйця — 2 шт.;
- скибочки сиру — 4 шт.
Спосіб приготування:
- Лаваш розрізати на 4 довгі та рівні шматочки.
- Сосиски заздалегідь обсмажити, можна на сковороді гриль.
- Сир натерти на великій тертці.
- Край лаваша змастити кетчупом та будь-яким соусом. Посипати край тертим сиром, перекласти сосиску. Акуратно починати скручувати та додати скибочку плавленого сиру.
- Яйця збити із сіллю.
- Хот-дог з лаваша обваляти в яйця та перекласти на сковороду. Також їх можна обсмажувати на грилі.
- Посипати хот-дог сиром і подавати гарячими та хрусткими до столу.
Лаваш для такого фаст-фуду можна приготувати самостійно. За наявності лише трьох інгредієнтів це займе небагато часу.