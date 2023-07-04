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Жодних доставок: таку піцу за турецьким рецептом можна брати навіть на пікнік

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Турецька піца врятує вас завжди
Турецька піца врятує вас завжди. Фото shuba.life

У блюді поєднується стільки різних смаків!

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить піцу. Ця відома італійська страва підкорила серця багатьох. Рецептів піци безліч і сьогодні ми дізнаємося, як її готують у Туреччині.

Гарантуємо — вона приголомшить вас прямо з першого шматочка! Таку піцу можна брати навіть на пікнік — і вона легко замінить вам навіть шашлик. Та й готувати страву неймовірно просто: Shuba рекомендує використовувати готову основу для піци або охолоджене тісто для піци. А якщо ви любите оливки чи гриби, можна додати їх до страви перед випіканням.

Як приготувати м’ясну піцу по-турецьки

Інгредієнти на 8 порцій:

  • м’ясний фарш — 250 г;
  • тісто для піци — 2 шт.;
  • оливкова олія — 1.5 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • перець червоний солодкий – 1 шт.;
  • кмин мелений — 1/2 ч. л.;
  • коріандр мелений — 1/2 ч. л.;
  • перець чилі, порошок — 1/2 ч. л.;
  • томати в’ялені в олії — 150 г;
  • сир фета — 100 г;
  • м’ята — 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте і подрібніть кубиками цибулю, дрібно наріжте часник. Очистьте від серцевини перець і наріжте півкільцями. Подрібніть в’ялені помідори та відкладіть у миску.
  2. Додайте цибулю та часник. Обсмажте в 1 ст. л. оливкової олії цибулю і часник. Додайте м’ясний фарш та солодкий перець, продовжуйте обсмажувати 5-8 хвилин.
  3. Злийте рідину, що з’явилася, додайте спеції, перемішайте і готуйте ще 3 хвилини.
  4. Викладіть на деко з пергаментом дві основи для піци або розгорніть тісто. Якщо у вас дві основи – розподіляйте начинку між ними.
  5. Викладіть в’ялені томати, залишивши межу 1-1,5 см по краях. Зверху викладіть суміш із фаршем, розкришіть сир і збризкайте оливковою олією. Випікайте піцу при 220 градусах 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Подавайте піцу з листям свіжої м’яти. При подачі піци також використовуйте різноманітні соуси. Смачного.

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#Туреччина #Рецепт #Піца #Готуємо вдома