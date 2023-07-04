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Усі, хто пробує – просять рецепт: для цього десерту навіть духовку вмикати не доведеться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ягідний літній десерт без яєць та випічки
Ягідний літній десерт без яєць та випічки. Фото babusyni-retsepty

Влітку цей десерт – те, що потрібно!

Сезон різноманітних ягід просто потребує незвичайних рецептів. Якщо часу на приготування не хочеться витрачати, а в холодильнику є все необхідне, слід скористатися простим рецептом літнього десерту.

Ідеальним рецептом ягідного десерту поділилися "Бабусині рецепти". Простий у приготуванні, він вийде яскравим, ароматним та надзвичайно красивим. Від такого десерту будуть у захваті і діти, і дорослі.

Як приготувати ягідний десерт

Інгредієнти:

  • печиво "Савоярді" — 200 г;
  • полуничний джем — 3 ч. л.;
  • вода – 50 мл;
  • свіжі ягоди – 300-400 г;
  • сир Маскарпоне — 250 г;
  • цукрова пудра – 4-5 ст. л.;
  • жирні вершки (мінімум 33%) – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. У миску викладаємо джем, вливаємо воду та перемішуємо.
  2. Якщо ягоди великі, нарізаємо на невеликі шматочки.
  3. У чисту миску викладаємо сир маскарпоне, додаємо цукрову пудру і змішуємо міксером, підливаючи жирні вершки.
  4. Печиво обмокаємо в суміші із джему і половину викладаємо на дно форми.
  5. Потім викладаємо половину підготовленого крему та вирівнюємо. Зверху викладаємо половину ягід, нагору яких кладемо печиво, що залишилося. Викладаємо залишок крему, закриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 4-8 годин.

Потім викладаємо другу половину ягід та нарізаємо на порційні шматки. Готуємо улюблену каву та насолоджуємось!

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