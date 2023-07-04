Усі, хто пробує – просять рецепт: для цього десерту навіть духовку вмикати не доведеться

Влітку цей десерт – те, що потрібно!

Сезон різноманітних ягід просто потребує незвичайних рецептів. Якщо часу на приготування не хочеться витрачати, а в холодильнику є все необхідне, слід скористатися простим рецептом літнього десерту.

Ідеальним рецептом ягідного десерту поділилися "Бабусині рецепти". Простий у приготуванні, він вийде яскравим, ароматним та надзвичайно красивим. Від такого десерту будуть у захваті і діти, і дорослі.

Як приготувати ягідний десерт

Інгредієнти:

печиво "Савоярді" — 200 г;

полуничний джем — 3 ч. л.;

вода – 50 мл;

свіжі ягоди – 300-400 г;

сир Маскарпоне — 250 г;

цукрова пудра – 4-5 ст. л.;

жирні вершки (мінімум 33%) – 100 мл.

Спосіб приготування:

У миску викладаємо джем, вливаємо воду та перемішуємо. Якщо ягоди великі, нарізаємо на невеликі шматочки. У чисту миску викладаємо сир маскарпоне, додаємо цукрову пудру і змішуємо міксером, підливаючи жирні вершки. Печиво обмокаємо в суміші із джему і половину викладаємо на дно форми. Потім викладаємо половину підготовленого крему та вирівнюємо. Зверху викладаємо половину ягід, нагору яких кладемо печиво, що залишилося. Викладаємо залишок крему, закриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 4-8 годин.

Потім викладаємо другу половину ягід та нарізаємо на порційні шматки. Готуємо улюблену каву та насолоджуємось!