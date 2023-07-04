Усі, хто пробує – просять рецепт: для цього десерту навіть духовку вмикати не доведеться
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Влітку цей десерт – те, що потрібно!
Сезон різноманітних ягід просто потребує незвичайних рецептів. Якщо часу на приготування не хочеться витрачати, а в холодильнику є все необхідне, слід скористатися простим рецептом літнього десерту.
Ідеальним рецептом ягідного десерту поділилися "Бабусині рецепти". Простий у приготуванні, він вийде яскравим, ароматним та надзвичайно красивим. Від такого десерту будуть у захваті і діти, і дорослі.
Як приготувати ягідний десерт
Інгредієнти:
- печиво "Савоярді" — 200 г;
- полуничний джем — 3 ч. л.;
- вода – 50 мл;
- свіжі ягоди – 300-400 г;
- сир Маскарпоне — 250 г;
- цукрова пудра – 4-5 ст. л.;
- жирні вершки (мінімум 33%) – 100 мл.
Спосіб приготування:
- У миску викладаємо джем, вливаємо воду та перемішуємо.
- Якщо ягоди великі, нарізаємо на невеликі шматочки.
- У чисту миску викладаємо сир маскарпоне, додаємо цукрову пудру і змішуємо міксером, підливаючи жирні вершки.
- Печиво обмокаємо в суміші із джему і половину викладаємо на дно форми.
- Потім викладаємо половину підготовленого крему та вирівнюємо. Зверху викладаємо половину ягід, нагору яких кладемо печиво, що залишилося. Викладаємо залишок крему, закриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 4-8 годин.
Потім викладаємо другу половину ягід та нарізаємо на порційні шматки. Готуємо улюблену каву та насолоджуємось!