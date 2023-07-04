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Банани в беконі: так люблять поласувати на Гавайях

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна, але нереально смачна закуска з бананів та бекону
Незвичайна, але нереально смачна закуска з бананів та бекону. Фото shuba.life

Спробуйте раз — і готуватимете завжди!

Що може бути більш несумісним, ніж банани та бекон? Важко вигадати! Але в Таїланді та на Гаваях це популярна закуска, яку можна побачити на багатьох вечірках.

Приготувавши банани в беконі за рецептом Shuba, ви отримаєте незвичайний десерт: усередині м’який печений солодкуватий банан, а зовні підкопчений бекон. Все геніальне просто – саме так можна охарактеризувати цю закуску. Готуйтеся: близькі спочатку здивуються, а потім проситимуть такий десерт знову та знову.

Як приготувати банани в беконі

Інгредієнти на 4 порції:

  • банан — 800 г;
  • бекон, слайси — 300 г;
  • мед — 50 г;
  • соус соєвий — 40 мл;
  • оливкова олія — 50 мл;
  • фісташки — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Незрілі банани помийте, очистьте від шкірки, наріжте шматочками 3-4 см. В окремій мисці змішайте оливкову олію, соєвий соус і мед.
  2. Загорніть усі шматочки бананів у слайси бекону. Змастіть кожен циліндр соусом і обсмажте в оливковій олії, перевертаючи до золотистої скоринки.
  3. Викладіть десерт на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Подавайте банани, посипавши подрібненими горішками.

Така закуска найкраще поєднується зі скибочками підсушеного багету або з грінками за маминим рецептом. Їжте по-гавайському!

Теги:
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