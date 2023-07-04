Банани в беконі: так люблять поласувати на Гавайях
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Спробуйте раз — і готуватимете завжди!
Що може бути більш несумісним, ніж банани та бекон? Важко вигадати! Але в Таїланді та на Гаваях це популярна закуска, яку можна побачити на багатьох вечірках.
Приготувавши банани в беконі за рецептом Shuba, ви отримаєте незвичайний десерт: усередині м’який печений солодкуватий банан, а зовні підкопчений бекон. Все геніальне просто – саме так можна охарактеризувати цю закуску. Готуйтеся: близькі спочатку здивуються, а потім проситимуть такий десерт знову та знову.
Як приготувати банани в беконі
Інгредієнти на 4 порції:
- банан — 800 г;
- бекон, слайси — 300 г;
- мед — 50 г;
- соус соєвий — 40 мл;
- оливкова олія — 50 мл;
- фісташки — 50 г.
Спосіб приготування:
- Незрілі банани помийте, очистьте від шкірки, наріжте шматочками 3-4 см. В окремій мисці змішайте оливкову олію, соєвий соус і мед.
- Загорніть усі шматочки бананів у слайси бекону. Змастіть кожен циліндр соусом і обсмажте в оливковій олії, перевертаючи до золотистої скоринки.
- Викладіть десерт на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Подавайте банани, посипавши подрібненими горішками.
Така закуска найкраще поєднується зі скибочками підсушеного багету або з грінками за маминим рецептом. Їжте по-гавайському!