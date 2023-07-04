Чи закуска, чи салат: рецепт цієї баклажанної страви збереже ваш бюджет

Неймовірно ситна страва підійде до гарнірів та м’ясних страв

Баклажани – універсальні овочі, з яких можна приготувати дуже багато смачних, пікантних та водночас простих страв. Також їх можна консервувати, маринувати чи засолити.

А ще з цього овочу можна приготувати літній салат-закуску за рецептом "Господиньки". Для цього вам не потрібно годинами танцювати на кухні: потрібно викласти компоненти на тарілці та насолоджуватись отриманим результатом.

Як приготувати салат-закуску з баклажанів

Інгредієнти:

баклажан — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква – 2 шт.;

помідори – 3 шт.;

петрушка – 30 г;

майонез – 3 ст.

часник – 2 зубчики;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Баклажани наріжте тонкими кружальцями шириною не більше 5 мм, обсмажте їх у маслі з двох боків до готовності. Цибулю та моркву очистьте, наріжте цибулю тонкими четвертинками, моркву натріть на великій тертці. Спочатку в олії обсмажте цибулю до напівпрозорості, потім додайте в сковороду моркву. Овочі пасеруйте в олії до 5 хвилин, періодично перемішуючи, приправте сіллю та перцем. Смажені баклажани промокніть серветками, перекладіть на плоску тарілку в кілька рядів, посоліть. У майонез додайте подрібнений часник, перемішайте. Соус, що вийшов, помістіть в кондитерський мішок і зробіть густу сітку на баклажанах. Зверху рівним шаром викладіть морквяно-цибульну суміш, також змастіть соусом. Помідори наріжте тонкими кружальцями, покладіть, покрийте майонезом. Петрушка промийте, висушіть, наріжте ножем, присипте нею помідори.

Салат готовий. Подавайте його з улюбленим гарніром та м’ясними стравами. Смачного!