Чи закуска, чи салат: рецепт цієї баклажанної страви збереже ваш бюджет
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Неймовірно ситна страва підійде до гарнірів та м’ясних страв
Баклажани – універсальні овочі, з яких можна приготувати дуже багато смачних, пікантних та водночас простих страв. Також їх можна консервувати, маринувати чи засолити.
А ще з цього овочу можна приготувати літній салат-закуску за рецептом "Господиньки". Для цього вам не потрібно годинами танцювати на кухні: потрібно викласти компоненти на тарілці та насолоджуватись отриманим результатом.
Як приготувати салат-закуску з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажан — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква – 2 шт.;
- помідори – 3 шт.;
- петрушка – 30 г;
- майонез – 3 ст.
- часник – 2 зубчики;
- сіль, чорний мелений перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Баклажани наріжте тонкими кружальцями шириною не більше 5 мм, обсмажте їх у маслі з двох боків до готовності.
- Цибулю та моркву очистьте, наріжте цибулю тонкими четвертинками, моркву натріть на великій тертці. Спочатку в олії обсмажте цибулю до напівпрозорості, потім додайте в сковороду моркву. Овочі пасеруйте в олії до 5 хвилин, періодично перемішуючи, приправте сіллю та перцем.
- Смажені баклажани промокніть серветками, перекладіть на плоску тарілку в кілька рядів, посоліть.
- У майонез додайте подрібнений часник, перемішайте. Соус, що вийшов, помістіть в кондитерський мішок і зробіть густу сітку на баклажанах.
- Зверху рівним шаром викладіть морквяно-цибульну суміш, також змастіть соусом.
- Помідори наріжте тонкими кружальцями, покладіть, покрийте майонезом.
- Петрушка промийте, висушіть, наріжте ножем, присипте нею помідори.
Салат готовий. Подавайте його з улюбленим гарніром та м’ясними стравами. Смачного!