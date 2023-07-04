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Чи закуска, чи салат: рецепт цієї баклажанної страви збереже ваш бюджет

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Олена Мазун Олена Мазун
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Салат з баклажан приваблює виглядом та зачаровує смаком
Салат з баклажан приваблює виглядом та зачаровує смаком. Фото gospodynka.com.ua

Неймовірно ситна страва підійде до гарнірів та м’ясних страв

Баклажани – універсальні овочі, з яких можна приготувати дуже багато смачних, пікантних та водночас простих страв. Також їх можна консервувати, маринувати чи засолити.

А ще з цього овочу можна приготувати літній салат-закуску за рецептом "Господиньки". Для цього вам не потрібно годинами танцювати на кухні: потрібно викласти компоненти на тарілці та насолоджуватись отриманим результатом.

Як приготувати салат-закуску з баклажанів

Інгредієнти:

  • баклажан — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • помідори – 3 шт.;
  • петрушка – 30 г;
  • майонез – 3 ст.
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани наріжте тонкими кружальцями шириною не більше 5 мм, обсмажте їх у маслі з двох боків до готовності.
  2. Цибулю та моркву очистьте, наріжте цибулю тонкими четвертинками, моркву натріть на великій тертці. Спочатку в олії обсмажте цибулю до напівпрозорості, потім додайте в сковороду моркву. Овочі пасеруйте в олії до 5 хвилин, періодично перемішуючи, приправте сіллю та перцем.
  3. Смажені баклажани промокніть серветками, перекладіть на плоску тарілку в кілька рядів, посоліть.
  4. У майонез додайте подрібнений часник, перемішайте. Соус, що вийшов, помістіть в кондитерський мішок і зробіть густу сітку на баклажанах.
  5. Зверху рівним шаром викладіть морквяно-цибульну суміш, також змастіть соусом.
  6. Помідори наріжте тонкими кружальцями, покладіть, покрийте майонезом.
  7. Петрушка промийте, висушіть, наріжте ножем, присипте нею помідори.

Салат готовий. Подавайте його з улюбленим гарніром та м’ясними стравами. Смачного!

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