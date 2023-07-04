Про цей рецепт мовчать усі кулінари: так смажать рибу в дорогих ресторанах

Рецепт, який не вимагатиме багато сил та дорогих продуктів

Мабуть, у багатьох були ситуації, коли під час смаження риба пристає до сковороди та пригорає? Якщо були, то цей матеріал для вас.

"Це Смак" поділився хитрим кулінарним прийомом ресторанних кухарів, завдяки якому рибне філе засмажиться і точно не підгорить. І хоча для цієї страви підійде будь-яка риба, пропонуємо спробувати для початку на морській – у ній менше кісток. Візьміть чорний чи бородинський хліб та починайте готувати! Риба буде настільки ніжною і соковитою, що ви більше не смажитимете її в клярі

Як приготувати рибу на хлібі

Інгредієнти на 2 порції:

судак — 300 г;

хліб – 100 г;

вершкове масло — на свій смак.

Спосіб приготування:

Хліб поріжте тонкими слайсами так, щоб вони відповідали величині рибних шматків. Поріжте філе судака на шматочки середньої величини. З боку шкірки змочіть водою. Покладіть кожен шматок риби на слайс хліба. Розігрійте сковороду, додайте олію та покладіть рибу на хліб у розігріту олію. Хліб вбере масло і як би "приклеїться" до філи риби. Як тільки філе риби побіліє до половини, переверніть кожен шматочок і обсмажте до готовності.

Як гарнір до такої риби підійде ваша улюблена каша або картопля з овочами. Смачного!