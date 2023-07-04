Буряк у банці: бюджетний рецепт закуски по-грецьки

Одним помахом руки і закуска і заправка в салати.

Якщо при слові буряк єдина страва, яка вам спадає на думку – це український борщ, то ловіть ще один цікавий рецепт. Закуска з буряка та часнику – ароматна страва в грецькому стилі, яку можна використовувати як заправку в різноманітні салати.

Приготовлену за рецептом "Це Смак" страву можна зберігати довгий час і не стояти на кухні щоразу, коли вона знадобиться. Якщо ви любите більш пікантний смак, додайте в закуску більше спецій. Перець надасть їй гостроти, а ароматні трави зроблять смак цікавішим.

Як приготувати буряк з часником по-грецьки

Інгредієнти на 4 порції:

буряк – 2-3 шт.;

часник — 2 зуб.;

оливкова олія – 3 ст. л.;

винний оцет – 50 мл;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Добре помийте буряки. Якщо є бажання, можете використати й бадилля. Відваріть до готовності: бадилля вариться приблизно 10 хвилин, а буряк – 45-60 хвилин. Коли буряк охолоне, очистьте його. Наріжте буряки скибочками товщиною 1 см. Щільно складіть в чисту суху банку, пересипаючи шари подрібненим часником. Залишіть вільне місце 1-2 см до краю. Розведіть сіль у склянці води та залийте на дві третини банки. Додайте оцет та оливкову олію. Якщо залишиться місце, заповніть його буряком. Щільно закрийте кришкою та відправте в холодильник на 2-3 дні.

Буряк готовий. Використовуйте її як закуску або як заправку в улюблені салати. Смачного!