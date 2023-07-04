Буряк у банці: бюджетний рецепт закуски по-грецьки
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Одним помахом руки і закуска і заправка в салати.
Якщо при слові буряк єдина страва, яка вам спадає на думку – це український борщ, то ловіть ще один цікавий рецепт. Закуска з буряка та часнику – ароматна страва в грецькому стилі, яку можна використовувати як заправку в різноманітні салати.
Приготовлену за рецептом "Це Смак" страву можна зберігати довгий час і не стояти на кухні щоразу, коли вона знадобиться. Якщо ви любите більш пікантний смак, додайте в закуску більше спецій. Перець надасть їй гостроти, а ароматні трави зроблять смак цікавішим.
Як приготувати буряк з часником по-грецьки
Інгредієнти на 4 порції:
- буряк – 2-3 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- оливкова олія – 3 ст. л.;
- винний оцет – 50 мл;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Добре помийте буряки. Якщо є бажання, можете використати й бадилля. Відваріть до готовності: бадилля вариться приблизно 10 хвилин, а буряк – 45-60 хвилин. Коли буряк охолоне, очистьте його.
- Наріжте буряки скибочками товщиною 1 см. Щільно складіть в чисту суху банку, пересипаючи шари подрібненим часником. Залишіть вільне місце 1-2 см до краю.
- Розведіть сіль у склянці води та залийте на дві третини банки. Додайте оцет та оливкову олію. Якщо залишиться місце, заповніть його буряком.
- Щільно закрийте кришкою та відправте в холодильник на 2-3 дні.
Буряк готовий. Використовуйте її як закуску або як заправку в улюблені салати. Смачного!