Фантастична страва — з вчорашньої гречки: ніхто не здогадається, що в рецепті немає м’яса

Ідеально для дієти чи вегетеріанського раціону

Ми розповідали, як приготувати смачні котлети з печінки. Ще один бюджетний рецепт котлет ідеальний для вегетеріанського раціону чи посту.

Для рецепта, яким поділились на SHUBA, вам знадобиться вже відварена та охолоджена гречана каша. Тому страву можна приготувати навіть із вчорашньої гречки.

Інгредієнти:

Гречана каша — 300 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Панірувальні сухарі — до смаку

Часник, зубчики — 3 шт.

Яйце куряче, велике -3 шт.

Олія

Спосіб приготування:

Зварену холодну гречку всипте в глибоку миску, вбийте три яйця. Збийте до однорідності занурювальним блендером. Наріжте цибулю дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці. Покладіть цибулю в сковороду з розігрітою олією та підсмажте до прозорості. Додайте моркву й тертий на дрібній тертці часник і смажте ще 2-3 хвилини. Викладіть засмажку до гречки, посоліть та поперчіть, добре перемішайте. Вологими руками сформуйте котлетки та обваляйте їх у панірувальних сухарях. Підсмажте у сковороді до золотистої скоринки з обох боків.

Котлети виходять неймовірно смачними. Текстуру їм задають шматочки моркви та цибулі. Ідеальний варіант для посту чи дієти, просто як запіканка з сочевиці.