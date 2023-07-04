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Без борошна та випічки: найпростіший горіховий торт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Підійде навіть для застілля
Підійде навіть для застілля. Фото shuba.life

Чудовий варіант солодкого до чаю

Нещодавно ми розповідали, як готувати торт "Три склянки". Наступний десерт ще простіший — адже його навіть випікати не доведеться.

Також у цьому торті немає борошна. Треба тільки приготувати крем, а решту інгредієнтів — подрібнити. Рецептом поділились на SHUBA.

Інгредієнти:

  • Хлібці — 100 г
  • Молоко — 500 мл
  • Цукор — 60 г
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Крохмаль кукурудзяний — 60 г
  • Ваніль — 2 г
  • Масло вершкове — 50 г
  • Шоколад чорний — 50 г
  • Олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.
  • Арахіс — 50 г

Спосіб приготування:

  1. Рисові хлібці подрібніть на шматочки по 2-3 см. Ви можете взяти будь-які інші хлібці.
  2. У сотейнику з товстим дном змішайте яйця, цукор, крохмаль і ванілін. Додайте половину молока і вінчиком перемішайте. Щойно маса стане однорідною і без грудочок — додайте другу половину молока і перемішайте.
  3. Поставте сотейник на середній вогонь і постійно помішуйте, щоб не утворювалися грудочки. Щойно з’являться бульбашки — проваріть крем ще 10 секунд і знімайте з вогню.
  4. Відразу додайте вершкове масло і перемішайте до однорідності. Ще в гарячий крем відразу висипте поламані хлібці й усе добре перемішайте.
  5. Підготуйте роз’ємну форму, всередину покладіть пергамент, щоб легше було діставати торт. Викладіть суміш у форму і добре розрівняйте.
  6. Приготуйте глазур з горіхами. Арахіс чи інші горішки підсушіть на сухій сковороді, подім подрібніть, але не сильно.
  7. У придатну для мікрохвильовки миску подрібніть шоколад, додайте олію і розтопіть усе у мікрохвильовці чи на водяній бані.
  8. Додайте у суміш подрібнені горіхи, перемішайте і полийте зверху торт. Сховайте торт на 4-5 годин в холодильник, а краще на ніч застигати.

Торт виходить дуже смачним. Ідеально і до чаю, і до приходу гостей. Також ми розповідали, що робити, якщо варення не густішає.

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#Рецепт #Торт #Десерт