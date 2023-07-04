Без борошна та випічки: найпростіший горіховий торт
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Чудовий варіант солодкого до чаю
Нещодавно ми розповідали, як готувати торт "Три склянки". Наступний десерт ще простіший — адже його навіть випікати не доведеться.
Також у цьому торті немає борошна. Треба тільки приготувати крем, а решту інгредієнтів — подрібнити. Рецептом поділились на SHUBA.
Інгредієнти:
- Хлібці — 100 г
- Молоко — 500 мл
- Цукор — 60 г
- Яйця курячі — 2 шт.
- Крохмаль кукурудзяний — 60 г
- Ваніль — 2 г
- Масло вершкове — 50 г
- Шоколад чорний — 50 г
- Олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.
- Арахіс — 50 г
Спосіб приготування:
- Рисові хлібці подрібніть на шматочки по 2-3 см. Ви можете взяти будь-які інші хлібці.
- У сотейнику з товстим дном змішайте яйця, цукор, крохмаль і ванілін. Додайте половину молока і вінчиком перемішайте. Щойно маса стане однорідною і без грудочок — додайте другу половину молока і перемішайте.
- Поставте сотейник на середній вогонь і постійно помішуйте, щоб не утворювалися грудочки. Щойно з’являться бульбашки — проваріть крем ще 10 секунд і знімайте з вогню.
- Відразу додайте вершкове масло і перемішайте до однорідності. Ще в гарячий крем відразу висипте поламані хлібці й усе добре перемішайте.
- Підготуйте роз’ємну форму, всередину покладіть пергамент, щоб легше було діставати торт. Викладіть суміш у форму і добре розрівняйте.
- Приготуйте глазур з горіхами. Арахіс чи інші горішки підсушіть на сухій сковороді, подім подрібніть, але не сильно.
- У придатну для мікрохвильовки миску подрібніть шоколад, додайте олію і розтопіть усе у мікрохвильовці чи на водяній бані.
- Додайте у суміш подрібнені горіхи, перемішайте і полийте зверху торт. Сховайте торт на 4-5 годин в холодильник, а краще на ніч застигати.
Торт виходить дуже смачним. Ідеально і до чаю, і до приходу гостей. Також ми розповідали, що робити, якщо варення не густішає.