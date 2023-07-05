Краще рецепту не знайдете: рецепт суперсмачних оладок з ковбасою та сиром

Оладки – найкраще, що може бути на сніданок

Приготувати пишні оладки на сніданок — чудова ідея! Ця ароматна і смачна страва не тільки вгамує ваш голод, а й підніме настрій.

Якщо ви звикли їсти тільки солодкі оладки, ми з "Мета" готові вас здивувати оладками із сиром та ковбасою. Таке поєднання може здатися дивним, але ви тільки спробуйте і вас за вуха не відтягнеш! Ця ситна страва додасть енергії на весь день, а на приготування не доведеться витрачати багато часу.

Як приготувати оладки з ковбасою та сиром

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 200 г;

кефір — 200 мл;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 10 г;

сода харчова — 5 г;

ковбаса — 150 г;

сир твердий — 100 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — до свого смаку

олія соняшникова — 60 г

Спосіб приготування:

До кефіру додайте соду, сіль, цукор та розмішайте. Яйця збийте і влийте в кефір, всипте муку|борошно| і розмішайте до однорідної маси. Ковбасу наріжте дрібними кубиками, натріть сир на тертку і викладете підготовлені інгредієнти в тісто. Додайте подрібнену зелень і перемішайте. Сковороду розігрійте з олією і викладайте тісто у формі оладок. Смажте по 2-3 хвилини з кожного боку.

Солоні оладки можна прикрасити зеленню та подавати з улюбленим соусом. Смачного!