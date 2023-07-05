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Ні борошна, ні брудного посуду: солоними мафінами за цим рецептом ви будете хвалитися в "Інстаграмі"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Солоні мафіни підкорять ваше серце!
Солоні мафіни підкорять ваше серце!. Фото Depositphotos

Чудова страва для сніданку та перекусу

Маффіни — це невеликі борошняні вироби, запечені в духовці з найрізноманітнішою начинкою. Зазвичай мафіни роблять солодкими, але не менш популярні й солоні, в які кладуть відповідну начинку.

Сьогодні пропонуємо спробувати на сніданок мафіни з сиром та шинкою за рецептом "Мета". Така смакота обов’язково підніме настрій з ранку і допоможе підбадьоритися перед початком робочого дня. А начинку ви за бажанням можете замінити на свій розсуд — мафіни з сиром поєднуються з різними продуктами.

Як приготувати солоні мафіни з сиром та шинкою

Інгредієнти:

  • яйце куряче — 6 шт.;
  • молоко — 1/4 ст;
  • сир чедер — 200 г;
  • шинка — 150 г;
  • шпинат, зелена цибуля, перець мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Овочі промийте, видаліть зайву вологу паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками. Шпинат і зелену цибулю поріжте дрібніше. Все складіть у глибоку миску.
  2. Змішайте в окремому посуді яйця, молоко, щіпку солі та перцю.
  3. З’єднайте всі компоненти з тертим сиром та нарізаною шинкою.
  4. Змастіть кожну форму для випікання рослинною олією і наполовину наповніть начинкою, яку зверху потрібно залити перемішаними яйцями.
  5. Відправте випікатися в розігріту до 150 градусів духовку або аерофрітюрницю.

Через 12 хвилин страву діставайте і подавайте на стіл з улюбленим напоєм. Смачного!

Теги:
#Рецепти #мафіни #Сніданок #Готуємо вдома