Ні борошна, ні брудного посуду: солоними мафінами за цим рецептом ви будете хвалитися в "Інстаграмі"
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Чудова страва для сніданку та перекусу
Маффіни — це невеликі борошняні вироби, запечені в духовці з найрізноманітнішою начинкою. Зазвичай мафіни роблять солодкими, але не менш популярні й солоні, в які кладуть відповідну начинку.
Сьогодні пропонуємо спробувати на сніданок мафіни з сиром та шинкою за рецептом "Мета". Така смакота обов’язково підніме настрій з ранку і допоможе підбадьоритися перед початком робочого дня. А начинку ви за бажанням можете замінити на свій розсуд — мафіни з сиром поєднуються з різними продуктами.
Як приготувати солоні мафіни з сиром та шинкою
Інгредієнти:
- яйце куряче — 6 шт.;
- молоко — 1/4 ст;
- сир чедер — 200 г;
- шинка — 150 г;
- шпинат, зелена цибуля, перець мелений, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Овочі промийте, видаліть зайву вологу паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками. Шпинат і зелену цибулю поріжте дрібніше. Все складіть у глибоку миску.
- Змішайте в окремому посуді яйця, молоко, щіпку солі та перцю.
- З’єднайте всі компоненти з тертим сиром та нарізаною шинкою.
- Змастіть кожну форму для випікання рослинною олією і наполовину наповніть начинкою, яку зверху потрібно залити перемішаними яйцями.
- Відправте випікатися в розігріту до 150 градусів духовку або аерофрітюрницю.
Через 12 хвилин страву діставайте і подавайте на стіл з улюбленим напоєм. Смачного!