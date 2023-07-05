Ні борошна, ні брудного посуду: солоними мафінами за цим рецептом ви будете хвалитися в "Інстаграмі"

Чудова страва для сніданку та перекусу

Маффіни — це невеликі борошняні вироби, запечені в духовці з найрізноманітнішою начинкою. Зазвичай мафіни роблять солодкими, але не менш популярні й солоні, в які кладуть відповідну начинку.

Сьогодні пропонуємо спробувати на сніданок мафіни з сиром та шинкою за рецептом "Мета". Така смакота обов’язково підніме настрій з ранку і допоможе підбадьоритися перед початком робочого дня. А начинку ви за бажанням можете замінити на свій розсуд — мафіни з сиром поєднуються з різними продуктами.

Як приготувати солоні мафіни з сиром та шинкою

Інгредієнти:

яйце куряче — 6 шт.;

молоко — 1/4 ст;

сир чедер — 200 г;

шинка — 150 г;

шпинат, зелена цибуля, перець мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Овочі промийте, видаліть зайву вологу паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками. Шпинат і зелену цибулю поріжте дрібніше. Все складіть у глибоку миску. Змішайте в окремому посуді яйця, молоко, щіпку солі та перцю. З’єднайте всі компоненти з тертим сиром та нарізаною шинкою. Змастіть кожну форму для випікання рослинною олією і наполовину наповніть начинкою, яку зверху потрібно залити перемішаними яйцями. Відправте випікатися в розігріту до 150 градусів духовку або аерофрітюрницю.

Через 12 хвилин страву діставайте і подавайте на стіл з улюбленим напоєм. Смачного!