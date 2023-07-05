Цей салат буде готовий через 10 хвилин: гора вітамін з жмені капусти та 1 яблука
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Рецепт, з яким впорається і дитина
Капуста — овоч, який добре підійде для приготування різних страв — смачного борщу або гарніру, випічки або соління. Однак найголовніший варіант використання овочів — вітамінні салати.
Разом з "Мета" пропонуємо лише за 10 хвилин приготувати хрумку вітамінну бомбу — салат з капусти та яблука. Вважаєте, що це неможливо? А ви візьміть інгредієнти та спробуйте. У вас вийде смачна та апетитна страва, доречна на будь-якому столі.
Як приготувати салат з капусти та яблука
Інгредієнти:
- капуста — 200-400 г;
- цукор — 1 ч.л.;
- сіль — щіпка;
- морква – 1 шт.;
- лимон — ½ шт.;
- яблуко – 1 шт.;
- зелена цибуля, кріп – по 1 пучку;
- оливкова олія – для заправки.
Спосіб приготування:
- Спочатку вам потрібно дрібно нашаткувати капусту і перекласти її у велику миску. До неї слід додати цукор та сіль і добре перемішати.
- Моркву потрібно почистити та натерти на тертці в миску до капусти. Суміш, що вийшла, потрібно полити лимонним соком.
- Яблуко потрібно нарізати соломкою та додати до овочів. У миску слід додати порізаний кріп і зелену цибулю, перемішати все і заправити оливковою олією.
Салат готовий. Подавайте його до улюблених рибних чи м’ясних страв та насолоджуйтесь. Смачного!