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Цей салат буде готовий через 10 хвилин: гора вітамін з жмені капусти та 1 яблука

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніший і корисний вітамінний салат із капусти та яблука
Найсмачніший і корисний вітамінний салат із капусти та яблука

Рецепт, з яким впорається і дитина

Капуста — овоч, який добре підійде для приготування різних страв — смачного борщу або гарніру, випічки або соління. Однак найголовніший варіант використання овочів — вітамінні салати.

Разом з "Мета" пропонуємо лише за 10 хвилин приготувати хрумку вітамінну бомбу — салат з капусти та яблука. Вважаєте, що це неможливо? А ви візьміть інгредієнти та спробуйте. У вас вийде смачна та апетитна страва, доречна на будь-якому столі.

Як приготувати салат з капусти та яблука

Інгредієнти:

  • капуста — 200-400 г;
  • цукор — 1 ч.л.;
  • сіль — щіпка;
  • морква – 1 шт.;
  • лимон — ½ шт.;
  • яблуко – 1 шт.;
  • зелена цибуля, кріп – по 1 пучку;
  • оливкова олія – для заправки.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку вам потрібно дрібно нашаткувати капусту і перекласти її у велику миску. До неї слід додати цукор та сіль і добре перемішати.
  2. Моркву потрібно почистити та натерти на тертці в миску до капусти. Суміш, що вийшла, потрібно полити лимонним соком.
  3. Яблуко потрібно нарізати соломкою та додати до овочів. У миску слід додати порізаний кріп і зелену цибулю, перемішати все і заправити оливковою олією.

Салат готовий. Подавайте його до улюблених рибних чи м’ясних страв та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
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