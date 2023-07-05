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Тепер будете їсти тільки так: цей рецепт молодої картоплі змусить вас забути про інші

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неповторна смажена молода картопля цілком зведе з розуму будь-кого
Неповторна смажена молода картопля цілком зведе з розуму будь-кого. Фото shuba.life

Страва наповнить ваш будинок ароматом

Багато хто з нетерпінням чекає на сезонні овочі. І не дарма, адже після довгої зими так хочеться чогось свіжого, незвичайного, вітамінного, навіть якщо йдеться про картоплю.

Смажена молода картопля – улюблена страва влітку. У поєднанні з часником та кропом на сковороді вона наповнює будинок неймовірно апетитними ароматами. Така страва за рецептом Shuba вийде з ніжною серединкою і хрусткою скоринкою, часник надає пікантності смаку, а кріп — аромату. Спробуйте її вперше — і ви не повернетеся до інших рецептів.

Як посмажити цілком молоду картоплю

Інгредієнти на 6 порцій:

  • картопля молода — 1 кг;
  • олія соняшникова рафінована — 60 мл;
  • кріп, гілочка — 20 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Дрібну картоплю добре помийте та обсушіть. Часник очистьте та пропустіть через прес. Кріп помийте, обсушіть і дрібно наріжте.
  2. Широку сковороду поставте на вогонь і розігрійте рослинну олію, після чого викладіть туди картоплю.
  3. Смажте на середньому вогні, періодично перевертаючи, приблизно 20-30 хвилин.
  4. В кінці посоліть і поперчіть до смаку, додайте часник. Смажте ще 2-3 хвилини. Далі зніміть з вогню, додайте кропу та подавайте.

Найкраще така молода картопля є з вітамінним салатом. Смачного!