Тепер будете їсти тільки так: цей рецепт молодої картоплі змусить вас забути про інші

Страва наповнить ваш будинок ароматом

Багато хто з нетерпінням чекає на сезонні овочі. І не дарма, адже після довгої зими так хочеться чогось свіжого, незвичайного, вітамінного, навіть якщо йдеться про картоплю.

Смажена молода картопля – улюблена страва влітку. У поєднанні з часником та кропом на сковороді вона наповнює будинок неймовірно апетитними ароматами. Така страва за рецептом Shuba вийде з ніжною серединкою і хрусткою скоринкою, часник надає пікантності смаку, а кріп — аромату. Спробуйте її вперше — і ви не повернетеся до інших рецептів.

Як посмажити цілком молоду картоплю

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля молода — 1 кг;

олія соняшникова рафінована — 60 мл;

кріп, гілочка — 20 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Дрібну картоплю добре помийте та обсушіть. Часник очистьте та пропустіть через прес. Кріп помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Широку сковороду поставте на вогонь і розігрійте рослинну олію, після чого викладіть туди картоплю. Смажте на середньому вогні, періодично перевертаючи, приблизно 20-30 хвилин. В кінці посоліть і поперчіть до смаку, додайте часник. Смажте ще 2-3 хвилини. Далі зніміть з вогню, додайте кропу та подавайте.

Найкраще така молода картопля є з вітамінним салатом. Смачного!