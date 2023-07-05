Тепер будете їсти тільки так: цей рецепт молодої картоплі змусить вас забути про інші
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Страва наповнить ваш будинок ароматом
Багато хто з нетерпінням чекає на сезонні овочі. І не дарма, адже після довгої зими так хочеться чогось свіжого, незвичайного, вітамінного, навіть якщо йдеться про картоплю.
Смажена молода картопля – улюблена страва влітку. У поєднанні з часником та кропом на сковороді вона наповнює будинок неймовірно апетитними ароматами. Така страва за рецептом Shuba вийде з ніжною серединкою і хрусткою скоринкою, часник надає пікантності смаку, а кріп — аромату. Спробуйте її вперше — і ви не повернетеся до інших рецептів.
Як посмажити цілком молоду картоплю
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля молода — 1 кг;
- олія соняшникова рафінована — 60 мл;
- кріп, гілочка — 20 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Дрібну картоплю добре помийте та обсушіть. Часник очистьте та пропустіть через прес. Кріп помийте, обсушіть і дрібно наріжте.
- Широку сковороду поставте на вогонь і розігрійте рослинну олію, після чого викладіть туди картоплю.
- Смажте на середньому вогні, періодично перевертаючи, приблизно 20-30 хвилин.
- В кінці посоліть і поперчіть до смаку, додайте часник. Смажте ще 2-3 хвилини. Далі зніміть з вогню, додайте кропу та подавайте.
Найкраще така молода картопля є з вітамінним салатом. Смачного!