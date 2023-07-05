Легка вечеря за півгодини: найпростіший рецепт запіканки з кабачків
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Її смак складе конкуренцію багатьом стравам і не залишить вас байдужим
У жарку погоду вечеря обов’язково повинна бути легкою, щоб не навантажувати шлунок, і корисною, щоб організм отримав необхідні вітаміни. Саме з цієї причини ідеальний вихід – овочеві страви. Приготування такої вечері не забере у вас багато часу, а ідеальний смак порадує всіх, хто спробує хоча б шматочок.
Запіканка за рецептом "Мета" буде доречна і на сімейну вечерю, і під час вечірніх посиденьок із друзями під спільний перегляд фільму чи настільні ігри. До того ж смачну, корисну та апетитну страву приготувати дуже просто.
Як приготувати овочеву запіканку
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачок — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- часник — 3 шт.;
- сушені трави — 2 ч.л;
- пармезан тертий – 300 г;
- сіль, перець — до свого смаку;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Кабачки наріжте скибочками шириною близько 1 див.
- Очистьте картоплю і наріжте її дрібними кубиками.
- Наріжте цибулю, пропустіть часник через прес і обсмажуйте їх на рослинній олії до золотистості.
- Змастіть форму для запікання оливковою олією. Викладіть у неї цибулю з часником і рівномірно розподіліть їх. Додайте нарізані овочі. Додайте на смак сіль, перець і притрусіть зеленню.
- Накрийте алюмінієвою фольгою і поставте в духовку на 30 хвилин.
- Рясно посипте тертим сиром і знову повернете в духовку, але вже без фольги. Запікайте близько 10-15 хвилин, поки|доки| сир не підрум’яниться і не розплавиться.
До речі, твердий сир можна приготувати й вдома. Так він вийде корисніше і смачніше навіть магазинного.