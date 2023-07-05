Давня українська страва для ситного перекусу: неймовірні цибуляники
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Чудовий варіант сніданку
Ми розповідали, як готувати давній український десерт — соложеники. З солоних страв дуже популярними були цибулеві оладки.
Пишні та м’які оладки-пиріжки на кефірі із зеленою цибулею та яйцем готуються дуже просто. Вони не осідають і залишаються такими ж пухкими навіть після охолодження. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 400 мл кефіру
- 50 мл води
- 2 яйця
- 350 г борошна
- 1 чайна ложка цукру
- 1 чайна ложка солі (без гірки)
- 4 варених яйця
- 0,5 чайної ложки соди
- 2 столові ложки олії (в тісто)
- невеликий пучечок зеленої цибулі
- олія (для смаження)
Спосіб приготування:
- Зелень дрібно січемо. Яйця нарізаємо маленькими кубиками. У каструльці змішуємо кефір і воду, перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь.
- Трохи прогріваємо вміст, щоб був теплим. Завдяки теплому кефіру оладки будуть пишними. Знімаємо з вогню.
- Яйця для тіста трохи збиваємо з сіллю та цукром. Вливаємо теплий кефір із водою. Всипаємо борошно, ретельно перемішуємо — тісто має бути доволі густим, важко сповзати з ложки. Наприкінці додаємо соду, перемішуємо.
- Вливаємо олію, знову перемішуємо. Викладаємо до готового тіста цибулю та яйця, перемішуємо.
- Смажимо оладки в розігрітій олії на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Вони мають бути золотавими з обох боків. Готові викладаємо на паперовий рушник.
Оладки виходять дуже ароматними. До них чудово підійде соус на основі йогурту.