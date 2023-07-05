Давня українська страва для ситного перекусу: неймовірні цибуляники

Чудовий варіант сніданку

Ми розповідали, як готувати давній український десерт — соложеники. З солоних страв дуже популярними були цибулеві оладки.

Пишні та м’які оладки-пиріжки на кефірі із зеленою цибулею та яйцем готуються дуже просто. Вони не осідають і залишаються такими ж пухкими навіть після охолодження. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

400 мл кефіру

50 мл води

2 яйця

350 г борошна

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка солі (без гірки)

4 варених яйця

0,5 чайної ложки соди

2 столові ложки олії (в тісто)

невеликий пучечок зеленої цибулі

олія (для смаження)

Спосіб приготування:

Зелень дрібно січемо. Яйця нарізаємо маленькими кубиками. У каструльці змішуємо кефір і воду, перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь. Трохи прогріваємо вміст, щоб був теплим. Завдяки теплому кефіру оладки будуть пишними. Знімаємо з вогню. Яйця для тіста трохи збиваємо з сіллю та цукром. Вливаємо теплий кефір із водою. Всипаємо борошно, ретельно перемішуємо — тісто має бути доволі густим, важко сповзати з ложки. Наприкінці додаємо соду, перемішуємо. Вливаємо олію, знову перемішуємо. Викладаємо до готового тіста цибулю та яйця, перемішуємо. Смажимо оладки в розігрітій олії на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Вони мають бути золотавими з обох боків. Готові викладаємо на паперовий рушник.

Оладки виходять дуже ароматними. До них чудово підійде соус на основі йогурту.