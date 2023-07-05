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Давня українська страва для ситного перекусу: неймовірні цибуляники

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці оладки виходять надзвичайно ароматними та смачними
Ці оладки виходять надзвичайно ароматними та смачними. Фото Порадниця

Чудовий варіант сніданку

Ми розповідали, як готувати давній український десерт — соложеники. З солоних страв дуже популярними були цибулеві оладки.

Пишні та м’які оладки-пиріжки на кефірі із зеленою цибулею та яйцем готуються дуже просто. Вони не осідають і залишаються такими ж пухкими навіть після охолодження. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 400 мл кефіру
  • 50 мл води
  • 2 яйця
  • 350 г борошна
  • 1 чайна ложка цукру
  • 1 чайна ложка солі (без гірки)
  • 4 варених яйця
  • 0,5 чайної ложки соди
  • 2 столові ложки олії (в тісто)
  • невеликий пучечок зеленої цибулі
  • олія (для смаження)

Спосіб приготування:

  1. Зелень дрібно січемо. Яйця нарізаємо маленькими кубиками. У каструльці змішуємо кефір і воду, перемішуємо, ставимо на слабкий вогонь.
  2. Трохи прогріваємо вміст, щоб був теплим. Завдяки теплому кефіру оладки будуть пишними. Знімаємо з вогню.
  3. Яйця для тіста трохи збиваємо з сіллю та цукром. Вливаємо теплий кефір із водою. Всипаємо борошно, ретельно перемішуємо — тісто має бути доволі густим, важко сповзати з ложки. Наприкінці додаємо соду, перемішуємо.
  4. Вливаємо олію, знову перемішуємо. Викладаємо до готового тіста цибулю та яйця, перемішуємо.
  5. Смажимо оладки в розігрітій олії на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Вони мають бути золотавими з обох боків. Готові викладаємо на паперовий рушник.

Оладки виходять дуже ароматними. До них чудово підійде соус на основі йогурту.

Теги:
#Рецепт #Цибуля #Тісто #Оладки