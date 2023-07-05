Ніколи цибуля не була смачнішою: рецепт незвичайної страви, яка сподобається з першого шматочка
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Фарширована цибуля приваблює своєю простотою, ощадливістю та цікавим результатом!
Фарширувати можна не лише звичні нам перець, кабачки чи помідори. Відмінною альтернативою стане цибуля — цей овоч багатий на корисні вітаміни і мікроелементи.
Фарширована цибуля за рецептом "Попоїсти" відмінно смакуватиме і як гарнір, і як закуска для святкового столу або смачна та швидка вечеря. Ви можете вибрати як жовту цибулю, так і червону. Головне – не забути підсолити воду при варінні цибулі, тоді овоч стане м’якшим. Беремо інгредієнти та починаємо готувати!
Як приготувати цибулю.
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста — 9 шт.;
- фарш – 300 г;
- рис – 1 ст.;
- булгур — 0.5 ст.;
- петрушка (зелень) – 10 гілочок;
- часник — 3 зуб.;
- олія соняшникова – 60 мл;
- томатна паста — 1 ч. л.;
- сіль, перець чорний мелений, перець чилі, м’ята – на свій смак.
Для соусу:
- томатна паста — 1 ст. л.;
- олія соняшникова – 60 мл;
- вода – 2 ст. (Окроплення);
- сіль — 1 ч. л.;
- олія вершкове 82,5% — 50 г;
- петрушка (зелень) – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистити, надрізати кожен до середини. Перекласти все у каструлю, залити водою. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 15-20 хвилин до м’якості.
- У глибокій тарілці змішати фарш, 1 натерту на дрібній терці цибулину, сирий рис і булгур, нарізану петрушку і часник. Влити олію, томатну пасту, посолити та додати спеції. Перемішати до однорідності.
- Злити воду, злегка остудити цибулю та розібрати її на шари. Кожен шар нафарширувати, загорнути, перекласти у глибоку сковороду.
- Цибулю залити соусом з води, томатної пасти, олії. Зверху розкласти шматочки вершкового масла і петрушки. Покласти поверх фаршированої цибулі плоску тарілку, накрити кришкою. На повільному вогні варити 45-55 хвилин.
Фарширована цибуля готова. Подавати його з улюбленою стравою, наприклад, з овочевим салатом.