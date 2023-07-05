Ніколи цибуля не була смачнішою: рецепт незвичайної страви, яка сподобається з першого шматочка

Фарширована цибуля приваблює своєю простотою, ощадливістю та цікавим результатом!

Фарширувати можна не лише звичні нам перець, кабачки чи помідори. Відмінною альтернативою стане цибуля — цей овоч багатий на корисні вітаміни і мікроелементи.

Фарширована цибуля за рецептом "Попоїсти" відмінно смакуватиме і як гарнір, і як закуска для святкового столу або смачна та швидка вечеря. Ви можете вибрати як жовту цибулю, так і червону. Головне – не забути підсолити воду при варінні цибулі, тоді овоч стане м’якшим. Беремо інгредієнти та починаємо готувати!

Як приготувати цибулю.

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 9 шт.;

фарш – 300 г;

рис – 1 ст.;

булгур — 0.5 ст.;

петрушка (зелень) – 10 гілочок;

часник — 3 зуб.;

олія соняшникова – 60 мл;

томатна паста — 1 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений, перець чилі, м’ята – на свій смак.

Для соусу:

томатна паста — 1 ст. л.;

олія соняшникова – 60 мл;

вода – 2 ст. (Окроплення);

сіль — 1 ч. л.;

олія вершкове 82,5% — 50 г;

петрушка (зелень) – на свій смак.

Спосіб приготування:

Цибулю очистити, надрізати кожен до середини. Перекласти все у каструлю, залити водою. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 15-20 хвилин до м’якості. У глибокій тарілці змішати фарш, 1 натерту на дрібній терці цибулину, сирий рис і булгур, нарізану петрушку і часник. Влити олію, томатну пасту, посолити та додати спеції. Перемішати до однорідності. Злити воду, злегка остудити цибулю та розібрати її на шари. Кожен шар нафарширувати, загорнути, перекласти у глибоку сковороду. Цибулю залити соусом з води, томатної пасти, олії. Зверху розкласти шматочки вершкового масла і петрушки. Покласти поверх фаршированої цибулі плоску тарілку, накрити кришкою. На повільному вогні варити 45-55 хвилин.

Фарширована цибуля готова. Подавати його з улюбленою стравою, наприклад, з овочевим салатом.