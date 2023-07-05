Фантастичні літні кекси: готуємо чорничні мафіни

Обов’язково приготуйте, поки є чорниці

Ми розповідали, як готувати торт без випічки. Та часом хочеться смачного випеченого тіста — на поміч приходять мафіни.

Їх просто готувати, та й не доведеться довго "танцювати" коло духовки. Ці кексики з сезонною чорницею дуже прості та смачні. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

150 г вершкового масла або маргарину

150 г цукру

4 яйця

2 чайні ложки розпушувача (або чайна ложка гашеної соди)

250–300 г борошна

200 г чорниць

Спосіб приготування:

Розм’якшене масло розтерти з цукром. Додати яйця, перемішати. Всипати розпушувач і борошно, замісити некруте тісто. Ягоди помити, викласти на паперовий рушник, щоб просохли. На них не повинно залишитись жодної краплі води. Додати до тіста, акуратно перемішати. Формочки змастити маслом і викласти в них тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати близько 30 хвилин. Потім дати охолонути, вийняти з формочок і притрусити цукровою пудрою.

За бажанням можна випікати в великій формі, тоді час приготування збільшується до години. Також ми розповідали, як приготувати вдома ягідний мармелад.