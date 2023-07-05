Фантастичні літні кекси: готуємо чорничні мафіни
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Обов’язково приготуйте, поки є чорниці
Ми розповідали, як готувати торт без випічки. Та часом хочеться смачного випеченого тіста — на поміч приходять мафіни.
Їх просто готувати, та й не доведеться довго "танцювати" коло духовки. Ці кексики з сезонною чорницею дуже прості та смачні. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 150 г вершкового масла або маргарину
- 150 г цукру
- 4 яйця
- 2 чайні ложки розпушувача (або чайна ложка гашеної соди)
- 250–300 г борошна
- 200 г чорниць
Спосіб приготування:
- Розм’якшене масло розтерти з цукром. Додати яйця, перемішати. Всипати розпушувач і борошно, замісити некруте тісто.
- Ягоди помити, викласти на паперовий рушник, щоб просохли. На них не повинно залишитись жодної краплі води. Додати до тіста, акуратно перемішати.
- Формочки змастити маслом і викласти в них тісто. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікати близько 30 хвилин. Потім дати охолонути, вийняти з формочок і притрусити цукровою пудрою.
За бажанням можна випікати в великій формі, тоді час приготування збільшується до години. Також ми розповідали, як приготувати вдома ягідний мармелад.