П’яна курка: кращого рецепту шашлика не знайти

М’ясо виходить дуже соковитим та смачним

Ми ділились рецептом ідеального маринаду для свинини. Що ж до курятини, то для цього виду м’яса діють дещо інші правила.

Разом із порталом "Порадниця" радимо замаринувати курку в пиві. Пивний маринад додає курці неповторного смаку і ніжного хлібного аромату.

Інгредієнти:

4 курячі грудки

340 мл пива

3 столові ложки олії

3 столові ложки готової гірчиці

столова ложка меленої паприки

чайна ложка солі

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

6 зубчиків часнику

цибулина

Спосіб приготування:

Для маринаду змішати у мисці пиво з олією, гірчицею, паприкою, сіллю, перцем і подрібненим часником. Ретельно перемішати. Додати дрібно нарізану цибулю, перемішати руками, розминаючи часточки — щоб цибуля пустила сік. М’ясо нарізати на зручні шматочки. Скласти їх у пластиковий пакет, залити маринадом. Прибрати у холодильник мінімум на 6 год. (можна на добу). Розігріти гриль. Смажити куряче філе на грилі до готовності.

З цим маринадом м’ясо залишається соковитим всередині, з хрусткою скоринкою зовні. Також ми розповідали, як приготувати швидкий томатний соус до шашлику.