П’яна курка: кращого рецепту шашлика не знайти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
М’ясо виходить дуже соковитим та смачним
Ми ділились рецептом ідеального маринаду для свинини. Що ж до курятини, то для цього виду м’яса діють дещо інші правила.
Разом із порталом "Порадниця" радимо замаринувати курку в пиві. Пивний маринад додає курці неповторного смаку і ніжного хлібного аромату.
Інгредієнти:
- 4 курячі грудки
- 340 мл пива
- 3 столові ложки олії
- 3 столові ложки готової гірчиці
- столова ложка меленої паприки
- чайна ложка солі
- 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю
- 6 зубчиків часнику
- цибулина
Спосіб приготування:
- Для маринаду змішати у мисці пиво з олією, гірчицею, паприкою, сіллю, перцем і подрібненим часником. Ретельно перемішати.
- Додати дрібно нарізану цибулю, перемішати руками, розминаючи часточки — щоб цибуля пустила сік.
- М’ясо нарізати на зручні шматочки. Скласти їх у пластиковий пакет, залити маринадом. Прибрати у холодильник мінімум на 6 год. (можна на добу).
- Розігріти гриль. Смажити куряче філе на грилі до готовності.
З цим маринадом м’ясо залишається соковитим всередині, з хрусткою скоринкою зовні. Також ми розповідали, як приготувати швидкий томатний соус до шашлику.