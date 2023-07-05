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П’яна курка: кращого рецепту шашлика не знайти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ідеальний маринад для курки
Ідеальний маринад для курки. Фото klopotenko.com

М’ясо виходить дуже соковитим та смачним

Ми ділились рецептом ідеального маринаду для свинини. Що ж до курятини, то для цього виду м’яса діють дещо інші правила.

Разом із порталом "Порадниця" радимо замаринувати курку в пиві. Пивний маринад додає курці неповторного смаку і ніжного хлібного аромату.

Інгредієнти:

  • 4 курячі грудки
  • 340 мл пива
  • 3 столові ложки олії
  • 3 столові ложки готової гірчиці
  • столова ложка меленої паприки
  • чайна ложка солі
  • 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю
  • 6 зубчиків часнику
  • цибулина

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду змішати у мисці пиво з олією, гірчицею, паприкою, сіллю, перцем і подрібненим часником. Ретельно перемішати.
  2. Додати дрібно нарізану цибулю, перемішати руками, розминаючи часточки — щоб цибуля пустила сік.
  3. М’ясо нарізати на зручні шматочки. Скласти їх у пластиковий пакет, залити маринадом. Прибрати у холодильник мінімум на 6 год. (можна на добу).
  4. Розігріти гриль. Смажити куряче філе на грилі до готовності.

З цим маринадом м’ясо залишається соковитим всередині, з хрусткою скоринкою зовні. Також ми розповідали, як приготувати швидкий томатний соус до шашлику.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Шашлик #Маринад