Дивовижний ягідний чизкейк: найпростіший рецепт зі смородиною
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Приготуйте його, поки є ягоди
Ми ділились рецептом смачного горіхового торта без випічки. Наступний рецепт десерту буде трохи складнішим, але все ще дуже смачним.
Поки є смородина, приготуйте з нею смачний чизкейк. З тістом возитись не доведеться — "Порадниця" ділиться рецептом, в якому основа виконана з пісочного печива.
Інгредієнти:
- 200 г печива
- 100 г вершкового масла
Для начинки:
- 500 г вершкового сиру
- 160 г цукру
- 100 г вершків (30–33%)
- 20 г борошна
- 3 яйця
- столова ложка лимонного соку
- пакетик ванільного цукру (10 г)
- 200 г чорної смородини
Додатково:
- 150 г вершків (33%)
- столова ложка цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Для коржа печиво подрібнити. Масло розтопити, влити до печива, змішати.
- Висипати крихти в роз’ємну форму, утрамбувати по дну і стінках. Поставити в розігріту до 160 градусів духовку, випікати 15 хв., дати охолонути.
- Для начинки смородину подрібнити, далі протерти через сітчастий друшляк. Вершковий сир кімнатної температури покласти в ємність, додати яйця і збити блендером (або розім’яти сир з яйцями ручним вінчиком.
- Додати вершки, цукор, ванільний цукор, борошно, лимонний сік, добре перемішати до однорідності (не збивати). Додати ягідну масу, перемішати.
- Перелити масу в форму. Для випічки треба зробити водяну баню: налити окріп в більшу форму, яку поставити під чізкейк.
- Поставити в розігріту до 160 градусів духовку на 50–70 хв. Готовий чізкейк залишити в духовці (дверцята трохи відкрити), щоб охолов, потім обов’язково поставити в холодильник на ніч.
Якщо бажаєте додатково прикрасити десерт, збийте вершки з цукровою пудрою, та викладіть крем зверху за допомогою кулінарного мішка. Також ми ділились рецептом домашнього ягідного мармеладу.