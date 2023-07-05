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Дивовижний ягідний чизкейк: найпростіший рецепт зі смородиною

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Приготуйте його, поки є ягоди

Ми ділились рецептом смачного горіхового торта без випічки. Наступний рецепт десерту буде трохи складнішим, але все ще дуже смачним.

Поки є смородина, приготуйте з нею смачний чизкейк. З тістом возитись не доведеться — "Порадниця" ділиться рецептом, в якому основа виконана з пісочного печива.

Інгредієнти:

  • 200 г печива
  • 100 г вершкового масла

Для начинки:

  • 500 г вершкового сиру
  • 160 г цукру
  • 100 г вершків (30–33%)
  • 20 г борошна
  • 3 яйця
  • столова ложка лимонного соку
  • пакетик ванільного цукру (10 г)
  • 200 г чорної смородини

Додатково:

  • 150 г вершків (33%)
  • столова ложка цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Для коржа печиво подрібнити. Масло розтопити, влити до печива, змішати.
  2. Висипати крихти в роз’ємну форму, утрамбувати по дну і стінках. Поставити в розігріту до 160 градусів духовку, випікати 15 хв., дати охолонути.
  3. Для начинки смородину подрібнити, далі протерти через сітчастий друшляк. Вершковий сир кімнатної температури покласти в ємність, додати яйця і збити блендером (або розім’яти сир з яйцями ручним вінчиком.
  4. Додати вершки, цукор, ванільний цукор, борошно, лимонний сік, добре перемішати до однорідності (не збивати). Додати ягідну масу, перемішати.
  5. Перелити масу в форму. Для випічки треба зробити водяну баню: налити окріп в більшу форму, яку поставити під чізкейк.
  6. Поставити в розігріту до 160 градусів духовку на 50–70 хв. Готовий чізкейк залишити в духовці (дверцята трохи відкрити), щоб охолов, потім обов’язково поставити в холодильник на ніч.

Якщо бажаєте додатково прикрасити десерт, збийте вершки з цукровою пудрою, та викладіть крем зверху за допомогою кулінарного мішка. Також ми ділились рецептом домашнього ягідного мармеладу.

Теги:
#Рецепт #Смородина #Десерт #Чізкейк