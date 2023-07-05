Без яєць та масла: фантастичний шоколадний пиріг "з нічого"

Ідеальний варіант до чаю

Ми розповідали, як приготувати смачний смородиновий чизкейк. Тепер ділимось рецепту набагато простішого десерту.

Цей смачний пиріг дуже просто готується. Для тіста не потрібні ні яйця, ні молочні продукти. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

200 мл апельсинового соку (покупного чи свіжовичавленого)

140 г цукру

70 г меду

дрібка солі

дрібка ваніліну

100 мл олії без запаху

320 г борошна

10 г розпушувача

3 столові ложки какао (без гірки)

200 г вишень

Спосіб приготування:

Вишні промити, просушити, видалити кісточки, розділити ягоди навпіл. Просіяне борошно змішати з ваніліном, розпушувачем і какао. До апельсинового соку додати цукор, сіль і мед, розмішати. Влити олію. Поступово всипати борошняну суміш, замісити тісто. Воно має вийти однорідним і доволі густим. Викласти тісто в застелену пергаментом форму (25 см в діаметрі), розрівняти. Розподілити половинки вишень, трохи утоплюючи. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 40—45 хв.

При подачі пиріг можна присипати цукровою пудрою чи полити цукровою глазур’ю. Також ми розповідали, як готувати чорничні мафіни.