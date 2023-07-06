"Вибухові" млинці по-голландськи: нереальна пишність з пари яєць і жмені борошна
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Ідеальний рецепт, щоб здивувати рідних незвичайним сніданком
Dutch Baby Pancake – так англійці та американці називають пишні млинці, які зазвичай готують на сніданок у Голландії та Німеччині. Такі млинці так пишно здіймаються, що здається, ніби вони вистрибують зі сковороди.
Це незвичайна страва за рецептом "Це Смак" — це щось середнє між суфле та омлетом: пишне, легке, рельєфне через бульбашки повітря коржик з хрусткими краєчками та ніжним центром. Але тут є нюанс: усі інгредієнти перед змішуванням та випіканням мають бути кімнатної температури, а сковорода та духовка добре прогріті. До речі, для економії часу тісто можна приготувати увечері та поставити в холодильник. З ранку вам залишиться заздалегідь його дістати та прогріти до кімнатної температури.
Як приготувати млинці по-голландськи
Інгредієнти на 2 порції:
- яйце – 3 шт.;
- пшеничне борошно — 4 ст. л.;
- сіль — 1 щіпка;
- ванільний цукор – 10 г;
- цукор – 1 ст. л.;
- молоко – 180 мл;
- вершкове масло – 10 г;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- цукрова пудра – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Для тіста яйця збовтайте вінчиком зі звичайним та ванільним цукром. Додайте сіль та борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. Влийте трохи нагріте молоко, ще раз перемішайте.
- Товстостінну форму для випічки або сковороду прогрійте в духовці. Укладіть вершкове масло, розподіліть його по дну та стінкам. Вилийте у форму тісто і відправте в прогріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Млинець готовий, коли верх його злегка підрум’яниться.
Готовий млинець відразу ж змастіть вершковим маслом і полийте лимонним соком. Перед подачею наріжте трикутниками та посипте цукровою пудрою. Подавайте з улюбленим напоєм.