"Вибухові" млинці по-голландськи: нереальна пишність з пари яєць і жмені борошна

Ідеальний рецепт, щоб здивувати рідних незвичайним сніданком

Dutch Baby Pancake – так англійці та американці називають пишні млинці, які зазвичай готують на сніданок у Голландії та Німеччині. Такі млинці так пишно здіймаються, що здається, ніби вони вистрибують зі сковороди.

Це незвичайна страва за рецептом "Це Смак" — це щось середнє між суфле та омлетом: пишне, легке, рельєфне через бульбашки повітря коржик з хрусткими краєчками та ніжним центром. Але тут є нюанс: усі інгредієнти перед змішуванням та випіканням мають бути кімнатної температури, а сковорода та духовка добре прогріті. До речі, для економії часу тісто можна приготувати увечері та поставити в холодильник. З ранку вам залишиться заздалегідь його дістати та прогріти до кімнатної температури.

Як приготувати млинці по-голландськи

Інгредієнти на 2 порції:

яйце – 3 шт.;

пшеничне борошно — 4 ст. л.;

сіль — 1 щіпка;

ванільний цукор – 10 г;

цукор – 1 ст. л.;

молоко – 180 мл;

вершкове масло – 10 г;

лимонний сік – 2 ст. л.;

цукрова пудра – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Для тіста яйця збовтайте вінчиком зі звичайним та ванільним цукром. Додайте сіль та борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. Влийте трохи нагріте молоко, ще раз перемішайте. Товстостінну форму для випічки або сковороду прогрійте в духовці. Укладіть вершкове масло, розподіліть його по дну та стінкам. Вилийте у форму тісто і відправте в прогріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Млинець готовий, коли верх його злегка підрум’яниться.

Готовий млинець відразу ж змастіть вершковим маслом і полийте лимонним соком. Перед подачею наріжте трикутниками та посипте цукровою пудрою. Подавайте з улюбленим напоєм.