Карамельний соус за пару хвилин: просто змішайте три інгредієнти

З цим рецептом ви забудете дорогу до кондитерської

Карамель — це справжня знахідка на будь-якій кухні. Її можна використовувати як соус для млинців, а можна додавати в каву та домашнє морозиво. Карамель можна поливати тости і випічку, можна готувати з неї прошарок для тортів, також її можна використовувати як начинку для десертів — брауні, кексів або макарунних тістечок.

Карамель за рецептом "Школи життя" можна приготувати за лічені хвилини. Для цього вам знадобляться лише три інгредієнти – цукор, молоко та вершкове масло. Небагато часу – і ви насолоджуватиметеся смачною домашньою карамеллю.

Як приготувати карамельний соус

Інгредієнти:

цукор – 200 г;

молоко – 100 г;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

На суху сковороду кладемо цукор та нагріємо. Після того, як цукор почне розтоплюватися, починаємо перемішувати. Помішуємо доти, поки цукор повністю розтане і набуде карамельного кольору. Але не перестарайтеся — інакше карамель буде гіркуватою. Молоко доводимо до кипіння. Вливаємо тонким струмком або невеликими порціями в розтоплений цукор. Перемішуємо до однорідності та додаємо вершкове масло. Як олія повністю з’єднається з карамеллю, знімаємо з вогню і даємо карамелі трохи охолонути.

Якщо любите солону карамель, то просто додайте до складу домашнього крему морську сіль. Смачного!