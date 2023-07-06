Карамельний соус за пару хвилин: просто змішайте три інгредієнти
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З цим рецептом ви забудете дорогу до кондитерської
Карамель — це справжня знахідка на будь-якій кухні. Її можна використовувати як соус для млинців, а можна додавати в каву та домашнє морозиво. Карамель можна поливати тости і випічку, можна готувати з неї прошарок для тортів, також її можна використовувати як начинку для десертів — брауні, кексів або макарунних тістечок.
Карамель за рецептом "Школи життя" можна приготувати за лічені хвилини. Для цього вам знадобляться лише три інгредієнти – цукор, молоко та вершкове масло. Небагато часу – і ви насолоджуватиметеся смачною домашньою карамеллю.
Як приготувати карамельний соус
Інгредієнти:
- цукор – 200 г;
- молоко – 100 г;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- На суху сковороду кладемо цукор та нагріємо. Після того, як цукор почне розтоплюватися, починаємо перемішувати. Помішуємо доти, поки цукор повністю розтане і набуде карамельного кольору. Але не перестарайтеся — інакше карамель буде гіркуватою.
- Молоко доводимо до кипіння. Вливаємо тонким струмком або невеликими порціями в розтоплений цукор. Перемішуємо до однорідності та додаємо вершкове масло.
- Як олія повністю з’єднається з карамеллю, знімаємо з вогню і даємо карамелі трохи охолонути.
Якщо любите солону карамель, то просто додайте до складу домашнього крему морську сіль. Смачного!