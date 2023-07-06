Перед таким "Тещиним язиком" не встоїть ніхто: за рецепт закуски з баклажан гості влаштують бій

Такі рулетики миттєво зникнуть з обіднього столу

Сьогодні приготуємо популярну закуску зі смажених баклажанів з незвичайною назвою "Тещин язик". Ніхто не знає чому закуска так називається і до чого тут теща, але страва виходить просто приголомшливою!

"Тещин язик" з баклажанів з помідорами та часником за рецептом "Smak" робиться просто і швидко, а страва виходить ситною та апетитною. Готувати таку закуску можна і на обід, і на вечерю — вона стане чудовим доповненням до основних страв.

Як приготувати закуску з баклажан "Тещин язик"

Інгредієнти:

великий баклажан — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

майонез — 1-2 ст.л.;

часник — 2-3 зубчиків;

свіжа зелень, олія, сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Баклажан помити, зрізати плодоніжку та нарізати вздовж тонкими слайсами. Шматочки посолити з двох сторін і залишити на 20 хвилин, поки вони не пустять сік. Потім промокнути кожен слайс паперовим рушником. Кожен шматочок баклажана обсмажити з двох боків до золотистої скоринки та викласти на паперовий рушник. Остудити, потім на кожен шматочок намазати тонким шаром майонез, видавити часник, поперчити та покласти по шматочку помідора. Згорнути рулетом. Перед подачею остудити та приправити зеленню.

Подавайте до улюбленої м’ясної страви. Смачного!