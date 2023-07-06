Перед таким "Тещиним язиком" не встоїть ніхто: за рецепт закуски з баклажан гості влаштують бій
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Такі рулетики миттєво зникнуть з обіднього столу
Сьогодні приготуємо популярну закуску зі смажених баклажанів з незвичайною назвою "Тещин язик". Ніхто не знає чому закуска так називається і до чого тут теща, але страва виходить просто приголомшливою!
"Тещин язик" з баклажанів з помідорами та часником за рецептом "Smak" робиться просто і швидко, а страва виходить ситною та апетитною. Готувати таку закуску можна і на обід, і на вечерю — вона стане чудовим доповненням до основних страв.
Як приготувати закуску з баклажан "Тещин язик"
Інгредієнти:
- великий баклажан — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- майонез — 1-2 ст.л.;
- часник — 2-3 зубчиків;
- свіжа зелень, олія, сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Баклажан помити, зрізати плодоніжку та нарізати вздовж тонкими слайсами. Шматочки посолити з двох сторін і залишити на 20 хвилин, поки вони не пустять сік. Потім промокнути кожен слайс паперовим рушником.
- Кожен шматочок баклажана обсмажити з двох боків до золотистої скоринки та викласти на паперовий рушник.
- Остудити, потім на кожен шматочок намазати тонким шаром майонез, видавити часник, поперчити та покласти по шматочку помідора. Згорнути рулетом.
- Перед подачею остудити та приправити зеленню.
Подавайте до улюбленої м’ясної страви. Смачного!