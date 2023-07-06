Кавунове пиво: три інгредієнти — і освіжаючий напій готовий

Розслабтеся з близькими під незвичайний напій

Вже пробували їсти кавун просто так, смажили його в клярі, а соковита солодка ягода все не закінчується? А ось приготувати смачне кавунове пиво — саме те.

Кавунове пиво — це легкий і слабоалкогольний коктейль. Безумовно, ідея змішування алкоголю та фруктових соків чи пюре, звичайно, не нова. Але цей рецепт Uaportal виручить, якщо у вас залишився недоїдений кавун і пиво. Кавун додасть коктейлю насолоду і свіжість, а заразом знизить градус алкоголю. Свіжий, фруктовий і злегка солодкуватий смак створює один із освіжаючих пивних напоїв, яким ви насолоджуватиметеся все літо. До того ж напій так просто готувати, що ви впораєтеся із цим завданням підготовки блискавично!

Як приготувати кавунове пиво

Інгредієнти:

кавун, скибочка – 200 г;

сироп ванільний – 15 мл;

пиво – 180 мл.

Спосіб приготування:

Наріжте скибочки кавуна невеликими шматочками. Ретельно розімніть довгою ложкою і процідіть через ситечко. Ванільний сироп налийте в крижану склянку і долийте наполовину кавуновий сік. Додати пиво. Напій готовий, саме час насолоджуватися його смаком.

Смачний, стиглий та солодкий кавун для такого коктейлю вибрати нескладно. Варто лише знати, на що звертати увагу.