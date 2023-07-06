Кавунове пиво: три інгредієнти — і освіжаючий напій готовий
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Розслабтеся з близькими під незвичайний напій
Вже пробували їсти кавун просто так, смажили його в клярі, а соковита солодка ягода все не закінчується? А ось приготувати смачне кавунове пиво — саме те.
Кавунове пиво — це легкий і слабоалкогольний коктейль. Безумовно, ідея змішування алкоголю та фруктових соків чи пюре, звичайно, не нова. Але цей рецепт Uaportal виручить, якщо у вас залишився недоїдений кавун і пиво. Кавун додасть коктейлю насолоду і свіжість, а заразом знизить градус алкоголю. Свіжий, фруктовий і злегка солодкуватий смак створює один із освіжаючих пивних напоїв, яким ви насолоджуватиметеся все літо. До того ж напій так просто готувати, що ви впораєтеся із цим завданням підготовки блискавично!
Як приготувати кавунове пиво
Інгредієнти:
- кавун, скибочка – 200 г;
- сироп ванільний – 15 мл;
- пиво – 180 мл.
Спосіб приготування:
- Наріжте скибочки кавуна невеликими шматочками. Ретельно розімніть довгою ложкою і процідіть через ситечко.
- Ванільний сироп налийте в крижану склянку і долийте наполовину кавуновий сік.
- Додати пиво. Напій готовий, саме час насолоджуватися його смаком.
Смачний, стиглий та солодкий кавун для такого коктейлю вибрати нескладно. Варто лише знати, на що звертати увагу.