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Кавунове пиво: три інгредієнти — і освіжаючий напій готовий

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кавунове пиво — чудовий варіант для літнього вечора
Кавунове пиво — чудовий варіант для літнього вечора. Фото chasdiy.org

Розслабтеся з близькими під незвичайний напій

Вже пробували їсти кавун просто так, смажили його в клярі, а соковита солодка ягода все не закінчується? А ось приготувати смачне кавунове пиво — саме те.

Кавунове пиво — це легкий і слабоалкогольний коктейль. Безумовно, ідея змішування алкоголю та фруктових соків чи пюре, звичайно, не нова. Але цей рецепт Uaportal виручить, якщо у вас залишився недоїдений кавун і пиво. Кавун додасть коктейлю насолоду і свіжість, а заразом знизить градус алкоголю. Свіжий, фруктовий і злегка солодкуватий смак створює один із освіжаючих пивних напоїв, яким ви насолоджуватиметеся все літо. До того ж напій так просто готувати, що ви впораєтеся із цим завданням підготовки блискавично!

Як приготувати кавунове пиво

Інгредієнти:

  • кавун, скибочка – 200 г;
  • сироп ванільний – 15 мл;
  • пиво – 180 мл.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте скибочки кавуна невеликими шматочками. Ретельно розімніть довгою ложкою і процідіть через ситечко.
  2. Ванільний сироп налийте в крижану склянку і долийте наполовину кавуновий сік.
  3. Додати пиво. Напій готовий, саме час насолоджуватися його смаком.

Смачний, стиглий та солодкий кавун для такого коктейлю вибрати нескладно. Варто лише знати, на що звертати увагу.

Теги:
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