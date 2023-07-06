Так кабачки ви ще не готували: скільки не зроби – усі з’їдять

Спробуйте — і від такої страви ви не відірветесь

Страви з кабачків вважаються одними з найпопулярніших у літній сезон. Вони легко готуються, мають невисоку калорійність і не нашкодять фігурі.

Цей рецепт кабачків із сиром від "Мета" може зайняти гідне місце серед ваших коханих. Вам не знадобляться горезвісна олія або майонез, але кожна порція вийде легкою, повітряною і дуже корисною.

Як приготувати кабачки з сиром у духовці

Інгредієнти:

кабачок — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

часник — 2 зубчики;

сметана — 3 ст.л;

кріп — 4 гілочки;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте овочі та видаліть зайву вологу паперовими рушниками, потім наріжте кабачки у формі кружечків приблизно 5 мм товщини. Натріть сир, а кріп поріжте. Змішайте зі сметаною сир, зелень та пропущений через прес часник. Посоліть і поперчіть до смаку. На дно форми для випікання покладіть пергамент, а зверху на рівній відстані один від одного розподіліть часточки кабачків. Ложкою викладайте на кожен шматочок приготовлену раніше суміш із сиру та сметани. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте кабачки із сиром близько 25 хвилин. Страва готова, смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного пирога, заради якого ви вирощуватимете кабачки у квартирі. Спробуйте — і ви готуватимете такий до кінця сезону.