Так кабачки ви ще не готували: скільки не зроби – усі з’їдять
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Спробуйте — і від такої страви ви не відірветесь
Страви з кабачків вважаються одними з найпопулярніших у літній сезон. Вони легко готуються, мають невисоку калорійність і не нашкодять фігурі.
Цей рецепт кабачків із сиром від "Мета" може зайняти гідне місце серед ваших коханих. Вам не знадобляться горезвісна олія або майонез, але кожна порція вийде легкою, повітряною і дуже корисною.
Як приготувати кабачки з сиром у духовці
Інгредієнти:
- кабачок — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- сметана — 3 ст.л;
- кріп — 4 гілочки;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте овочі та видаліть зайву вологу паперовими рушниками, потім наріжте кабачки у формі кружечків приблизно 5 мм товщини.
- Натріть сир, а кріп поріжте.
- Змішайте зі сметаною сир, зелень та пропущений через прес часник. Посоліть і поперчіть до смаку.
- На дно форми для випікання покладіть пергамент, а зверху на рівній відстані один від одного розподіліть часточки кабачків.
- Ложкою викладайте на кожен шматочок приготовлену раніше суміш із сиру та сметани.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте кабачки із сиром близько 25 хвилин. Страва готова, смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного пирога, заради якого ви вирощуватимете кабачки у квартирі. Спробуйте — і ви готуватимете такий до кінця сезону.