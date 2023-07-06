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Цю назву ви точно запам’ятаєте: готуємо бабагануш – східну альтернативу кабачковій ікрі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Східна баклажанна ікра — бабагануш
Східна баклажанна ікра — бабагануш. Фото Depositphotos

Смачний східний делікатес приготувати легко та просто

Бабагануш – це оригінальна закуска з баклажанів, яка чудово доповнить святковий та повсякденний стіл. По суті такий східний делікатес є альтернативою нашій баклажанній ікрі.

Ви не повірите, що баклажани можна так смачно приготувати. Ця неймовірна східна паста за рецептом "Мета" переверне ваше життя з ніг на голову. А готувати її настільки просто, що ви робитимете часто і із задоволенням!

Як приготувати бабагануш

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 шт.;
  • часник — 1 головка;
  • паста тахіна — 3 ст. л.;
  • оливкова олія, паприка, сіль, перець — до свого смаку;
  • лимонний сік.

Спосіб приготування:

  1. Помити та порізати баклажани навпіл. Викласти їх на лист, застелений фольгою, і змастити оливковою олією.
  2. Окремо загорнути часник у фольгу та покласти біля баклажанів. Запікати овочі за температури 180 градусів 30-40 хвилин.
  3. Після запікання відокремити в овочах м’яку частину – її треба подрібнити ножем.
  4. У тарілці змішати подрібнені овочі, пасту тахіну, оливкову олію, лимонний сік, паприку, сіль та перець. Все ретельно перемішати. Бабагануш готовий.

Найкраще подавати страву з домашнім хлібом, вірменським лавашем чи питою. Вам також може сподобатися бабагануш із крекерами.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Баклажан #Готуємо вдома