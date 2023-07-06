Цю назву ви точно запам’ятаєте: готуємо бабагануш – східну альтернативу кабачковій ікрі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачний східний делікатес приготувати легко та просто
Бабагануш – це оригінальна закуска з баклажанів, яка чудово доповнить святковий та повсякденний стіл. По суті такий східний делікатес є альтернативою нашій баклажанній ікрі.
Ви не повірите, що баклажани можна так смачно приготувати. Ця неймовірна східна паста за рецептом "Мета" переверне ваше життя з ніг на голову. А готувати її настільки просто, що ви робитимете часто і із задоволенням!
Як приготувати бабагануш
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт.;
- часник — 1 головка;
- паста тахіна — 3 ст. л.;
- оливкова олія, паприка, сіль, перець — до свого смаку;
- лимонний сік.
Спосіб приготування:
- Помити та порізати баклажани навпіл. Викласти їх на лист, застелений фольгою, і змастити оливковою олією.
- Окремо загорнути часник у фольгу та покласти біля баклажанів. Запікати овочі за температури 180 градусів 30-40 хвилин.
- Після запікання відокремити в овочах м’яку частину – її треба подрібнити ножем.
- У тарілці змішати подрібнені овочі, пасту тахіну, оливкову олію, лимонний сік, паприку, сіль та перець. Все ретельно перемішати. Бабагануш готовий.
Найкраще подавати страву з домашнім хлібом, вірменським лавашем чи питою. Вам також може сподобатися бабагануш із крекерами.