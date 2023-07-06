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З двох інгредієнтів: найпростіші домашні солодощі врятують від спеки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рецепт найпростішого морозива
Рецепт найпростішого морозива. Фото shuba.life

Ідеальний десерт для спекотного літа

Ми розповідали, як готувати веганське морозиво — сорбет з бананів та полуниці. Тепер ділимось рецептом бананового морозива з вершками.

Для морозива можна використовувати лише банани, всі інші інгредієнти – вершки, пудра і лимонний сік – за бажання. Вершки нададуть більшої ніжності. А лимон – не дасть масі потемнішати. Єдина умова – банани мають бути дуже стиглими, навіть трохи перезрілими. Саме такі нададуть десерту пломбірного смаку. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 400 г бананів
  • 100 мл вершків (10-20%)
  • столова ложка цукрової пудри
  • столова ложка лимонного соку

Спосіб приготування:

  1. Банани порізати часточками, покласти в морозилку на 3–4 год. до повного замерзання. Перекласти в чашу блендера. Ретельно подрібнити.
  2. Спочатку банани перетворяться на крихти, а далі — на гладкий однорідний крем. Додати вершки, цукрову пудру, лимонний сік. Ще раз збити.
  3. Перекласти масу в ємність і поставити в морозилку на 2–3 год. За цей час дістати пару разів з морозилки і ретельно перемішати, аби не утворювалися кришталики льоду.

Цей момент перемішування в процесі застигання — ключовий. Якщо проігнорувати його, морозиво замерзне цільним шматком криги. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний ягідний мармелад.

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#Рецепт #Морозиво #Банани