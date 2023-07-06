З двох інгредієнтів: найпростіші домашні солодощі врятують від спеки

Ідеальний десерт для спекотного літа

Ми розповідали, як готувати веганське морозиво — сорбет з бананів та полуниці. Тепер ділимось рецептом бананового морозива з вершками.

Для морозива можна використовувати лише банани, всі інші інгредієнти – вершки, пудра і лимонний сік – за бажання. Вершки нададуть більшої ніжності. А лимон – не дасть масі потемнішати. Єдина умова – банани мають бути дуже стиглими, навіть трохи перезрілими. Саме такі нададуть десерту пломбірного смаку. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

400 г бананів

100 мл вершків (10-20%)

столова ложка цукрової пудри

столова ложка лимонного соку

Спосіб приготування:

Банани порізати часточками, покласти в морозилку на 3–4 год. до повного замерзання. Перекласти в чашу блендера. Ретельно подрібнити. Спочатку банани перетворяться на крихти, а далі — на гладкий однорідний крем. Додати вершки, цукрову пудру, лимонний сік. Ще раз збити. Перекласти масу в ємність і поставити в морозилку на 2–3 год. За цей час дістати пару разів з морозилки і ретельно перемішати, аби не утворювалися кришталики льоду.

Цей момент перемішування в процесі застигання — ключовий. Якщо проігнорувати його, морозиво замерзне цільним шматком криги. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний ягідний мармелад.