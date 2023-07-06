Жодної духовки: простий рецепт ягідного десерту виручить вас у спеку
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Нереальна смакота з молока та ягід
Багато десертів асоціюються із цукром, тістом, зайвими кілограмами. Але якщо приготувати десерт із молока та ягід, то можна в результаті отримати вітамінний смак.
Сьогодні ми приготуємо молочний десерт із ягодами за рецептом "Школи життя". Це ідеальний літній варіант, коли хочеться чогось легкого, простого та незвичайного. У ньому можна поєднувати молоко з будь-якими фруктами та ягодами – вийде нереальна смакота, яка особливо сподобається любителям молочних десертів.
Як приготувати молочний десерт з ягодами
Інгредієнти:
- молоко (або 10% вершки) – 500 мл;
- цукор — 50 гр.;
- сіль — 1/4 ч.л.;
- ванільний цукор – 1 пачка;
- кукурудзяний крохмаль — 60 гр.;
- ягоди – 50-70 гр.
Спосіб приготування:
- У каструлю вливаємо молоко, додаємо звичайний і ванільний цукор, дрібку солі та крохмаль.
- Варимо масу на невеликому вогні до загусання. Після загусання варимо ще хвилинку, знімаємо з вогню, додаємо будь-які свіжі ягоди за бажанням. Якщо у вас заморожені – заздалегідь розморожувати їх не потрібно. Все добре перемішуємо.
- Форму застеляємо харчовою плівкою.
- Переливаємо масу у форму, прикриваємо плівкою і залишаємо до остигання.
Якщо є бажання, поливаємо масу шоколадом чи улюбленим джемом. Готуємо смачний напій та насолоджуємось.