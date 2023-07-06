Жодної духовки: простий рецепт ягідного десерту виручить вас у спеку

Нереальна смакота з молока та ягід

Багато десертів асоціюються із цукром, тістом, зайвими кілограмами. Але якщо приготувати десерт із молока та ягід, то можна в результаті отримати вітамінний смак.

Сьогодні ми приготуємо молочний десерт із ягодами за рецептом "Школи життя". Це ідеальний літній варіант, коли хочеться чогось легкого, простого та незвичайного. У ньому можна поєднувати молоко з будь-якими фруктами та ягодами – вийде нереальна смакота, яка особливо сподобається любителям молочних десертів.

Як приготувати молочний десерт з ягодами

Інгредієнти:

молоко (або 10% вершки) – 500 мл;

цукор — 50 гр.;

сіль — 1/4 ч.л.;

ванільний цукор – 1 пачка;

кукурудзяний крохмаль — 60 гр.;

ягоди – 50-70 гр.

Спосіб приготування:

У каструлю вливаємо молоко, додаємо звичайний і ванільний цукор, дрібку солі та крохмаль. Варимо масу на невеликому вогні до загусання. Після загусання варимо ще хвилинку, знімаємо з вогню, додаємо будь-які свіжі ягоди за бажанням. Якщо у вас заморожені – заздалегідь розморожувати їх не потрібно. Все добре перемішуємо. Форму застеляємо харчовою плівкою. Переливаємо масу у форму, прикриваємо плівкою і залишаємо до остигання.

Якщо є бажання, поливаємо масу шоколадом чи улюбленим джемом. Готуємо смачний напій та насолоджуємось.