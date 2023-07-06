Рус

Жодної духовки: простий рецепт ягідного десерту виручить вас у спеку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такий молочний десерт замінить всі інші
Такий молочний десерт замінить всі інші. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Нереальна смакота з молока та ягід

Багато десертів асоціюються із цукром, тістом, зайвими кілограмами. Але якщо приготувати десерт із молока та ягід, то можна в результаті отримати вітамінний смак.

Сьогодні ми приготуємо молочний десерт із ягодами за рецептом "Школи життя". Це ідеальний літній варіант, коли хочеться чогось легкого, простого та незвичайного. У ньому можна поєднувати молоко з будь-якими фруктами та ягодами – вийде нереальна смакота, яка особливо сподобається любителям молочних десертів.

Як приготувати молочний десерт з ягодами

Інгредієнти:

  • молоко (або 10% вершки) – 500 мл;
  • цукор — 50 гр.;
  • сіль — 1/4 ч.л.;
  • ванільний цукор – 1 пачка;
  • кукурудзяний крохмаль — 60 гр.;
  • ягоди – 50-70 гр.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю вливаємо молоко, додаємо звичайний і ванільний цукор, дрібку солі та крохмаль.
  2. Варимо масу на невеликому вогні до загусання. Після загусання варимо ще хвилинку, знімаємо з вогню, додаємо будь-які свіжі ягоди за бажанням. Якщо у вас заморожені – заздалегідь розморожувати їх не потрібно. Все добре перемішуємо.
  3. Форму застеляємо харчовою плівкою.
  4. Переливаємо масу у форму, прикриваємо плівкою і залишаємо до остигання.

Якщо є бажання, поливаємо масу шоколадом чи улюбленим джемом. Готуємо смачний напій та насолоджуємось.

Теги:
#Рецепт #Молоко #Ягоди #Десерт #Готуємо вдома