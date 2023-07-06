По-корейськи, але не морква: серед усіх рецептів кабачків цей — самий незвичайний
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Ідеальний хрускіт приголомшливої страви
Якщо ви любите моркву по-корейськи, то пропонуємо зробити за цим принципом смачні кабачки. Вони будуть хрусткими, з насиченим часниковим смаком та гострими, якщо додати багато перцю.
Скуштувавши цей салат за рецептом "Главреда", всі ваші гості залишаться в повному захваті. До того ж, готувати такі кабачки корейською дуже просто, але відірватися від такого салату вже неможливо.
Як приготувати кабачки по-корейськи
Інгредієнти:
- кабачки молоді — 4 шт. середнього розміру;
- морквина — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ч.л.;
- перець мелений, гострий перець — до свого смаку;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Кабачки добре помити, натерти на тертці для корейської моркви.
- Часник почистити, подрібнити у блендері та додати до кабачків.
- Моркву промити, почистити та натерти на тертці.
- Змішати кабачки, моркву та часник. Перекласти все в лоток для продуктів. Додати сіль, цукор, чорний перець та спеції до свого смаку.
- 50 мл рослинної олії розігріти добре на сковороді, обов’язково влити олію на спеції — це надасть неймовірний аромат кабачкам по-корейськи.
- Накрити кришкою лоточок, трохи струсити. Все перемішати та відправити в холодильник на 4 години.
Також кабачки корейською можна готувати й на зиму. У стерилізовані банки перекласти готовий салат та добре закатати.