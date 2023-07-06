Рус

По-корейськи, але не морква: серед усіх рецептів кабачків цей — самий незвичайний

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дивовижні кабачки по-корейськи
Дивовижні кабачки по-корейськи. Фото segodnya.ua

Ідеальний хрускіт приголомшливої страви

Якщо ви любите моркву по-корейськи, то пропонуємо зробити за цим принципом смачні кабачки. Вони будуть хрусткими, з насиченим часниковим смаком та гострими, якщо додати багато перцю.

Скуштувавши цей салат за рецептом "Главреда", всі ваші гості залишаться в повному захваті. До того ж, готувати такі кабачки корейською дуже просто, але відірватися від такого салату вже неможливо.

Як приготувати кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

  • кабачки молоді — 4 шт. середнього розміру;
  • морквина — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ч.л.;
  • перець мелений, гострий перець — до свого смаку;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки добре помити, натерти на тертці для корейської моркви.
  2. Часник почистити, подрібнити у блендері та додати до кабачків.
  3. Моркву промити, почистити та натерти на тертці.
  4. Змішати кабачки, моркву та часник. Перекласти все в лоток для продуктів. Додати сіль, цукор, чорний перець та спеції до свого смаку.
  5. 50 мл рослинної олії розігріти добре на сковороді, обов’язково влити олію на спеції — це надасть неймовірний аромат кабачкам по-корейськи.
  6. Накрити кришкою лоточок, трохи струсити. Все перемішати та відправити в холодильник на 4 години.

Також кабачки корейською можна готувати й на зиму. У стерилізовані банки перекласти готовий салат та добре закатати.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома