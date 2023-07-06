Рус

Неймовірне та густе: п'ятихвилинне смородинове желе на зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудовий варіант зберегти смак ягід
Чудовий варіант зберегти смак ягід. Фото Апостроф

Таке желе виходить багатофункціональним

Ми розповідали, як зварити густе та ароматне варення з черешень. Тепер ділимось рецептом желе з ягід чорної смородини. Воно спарвді готується за п'ять хвилин — більше часу вам просто не знадобиться.

Заготовка виходить густою, насиченою та має яскравий ягідний смак. А ще дуже просто готується. Вам буквально не знадобиться нічого, крім цукру та власне ягід. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 7 склянок смородини
  • 9 склянок цукру
  • 2 склянки води

Спосіб приготування:

  1. Перебрати та помити ягоди смородини. Викласти їх і просушити.
  2. Закип’ятити воду з цукром. Коли цукор розчиниться, додати ягоди.
  3. Довести всю масу до кипіння. Кілька хвилин прокип’ятити. Паралельно простерилізувати банки.
  4. Викласти гаряче майбутнє желе у стерилізовані півлітрові банки. Закрутити кришками.

Завдяки великому вмісту пектину в ягодах чорної смородини желе чудово тримає форму. Заготовку можна цілий рік їсти як джем, додавати у пиріжки тощо. Це фантастичне желе також стане чудовим доповненням до сирників чи тоненьких млинців.

Теги:
#Рецепт #Желе #Смородина #Заготівля