Неймовірне та густе: п'ятихвилинне смородинове желе на зиму
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Таке желе виходить багатофункціональним
Ми розповідали, як зварити густе та ароматне варення з черешень. Тепер ділимось рецептом желе з ягід чорної смородини. Воно спарвді готується за п'ять хвилин — більше часу вам просто не знадобиться.
Заготовка виходить густою, насиченою та має яскравий ягідний смак. А ще дуже просто готується. Вам буквально не знадобиться нічого, крім цукру та власне ягід. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 7 склянок смородини
- 9 склянок цукру
- 2 склянки води
Спосіб приготування:
- Перебрати та помити ягоди смородини. Викласти їх і просушити.
- Закип’ятити воду з цукром. Коли цукор розчиниться, додати ягоди.
- Довести всю масу до кипіння. Кілька хвилин прокип’ятити. Паралельно простерилізувати банки.
- Викласти гаряче майбутнє желе у стерилізовані півлітрові банки. Закрутити кришками.
Завдяки великому вмісту пектину в ягодах чорної смородини желе чудово тримає форму. Заготовку можна цілий рік їсти як джем, додавати у пиріжки тощо. Це фантастичне желе також стане чудовим доповненням до сирників чи тоненьких млинців.