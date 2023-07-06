Неймовірне та густе: п'ятихвилинне смородинове желе на зиму

Таке желе виходить багатофункціональним

Ми розповідали, як зварити густе та ароматне варення з черешень. Тепер ділимось рецептом желе з ягід чорної смородини. Воно спарвді готується за п'ять хвилин — більше часу вам просто не знадобиться.

Заготовка виходить густою, насиченою та має яскравий ягідний смак. А ще дуже просто готується. Вам буквально не знадобиться нічого, крім цукру та власне ягід. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

7 склянок смородини

9 склянок цукру

2 склянки води

Спосіб приготування:

Перебрати та помити ягоди смородини. Викласти їх і просушити. Закип’ятити воду з цукром. Коли цукор розчиниться, додати ягоди. Довести всю масу до кипіння. Кілька хвилин прокип’ятити. Паралельно простерилізувати банки. Викласти гаряче майбутнє желе у стерилізовані півлітрові банки. Закрутити кришками.

Завдяки великому вмісту пектину в ягодах чорної смородини желе чудово тримає форму. Заготовку можна цілий рік їсти як джем, додавати у пиріжки тощо. Це фантастичне желе також стане чудовим доповненням до сирників чи тоненьких млинців.