Нереально смачний медовик з заварним кремом: всі спитають у вас рецепт

Підійде і для застілля, і просто до чаю

Домашні торти — це важлива сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували горіховий торт без випічки та готові до трохи складніших рецептів, зверніть увагу на цей десерт.

Цей медовик дуже просто готується зі звичайних продуктів. Рецептом поділились на порталі trserial.net.

Інгредієнти:

Яйця – 2 штуки

Цукровий пісок – 150 г

Борошно – 60 г

Молоко – 600 мілілітрів

Ванільний цукор – 1 столова ложка

Вершкове масло – 180 г

Для коржів:

Цукровий пісок – 130 г

Мед – 100 г

Яйця – 3 штуки

Харчова сода – 1 чайна ложка

Вершкове масло – 60 г

Сіль – щіпка

Борошно – 470 г

Спосіб приготування:

У сотейник вливаємо яйця, всипаємо цукор, борошно і заливаємо молоком. Все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Ставимо на вогонь і варимо, як тільки маса почне густіти – зменшуємо вогонь. Коли з’являться перші бульбашки – варимо одну хвилину. Забираємо з вогню та всипаємо ванільний цукор. Добре перемішуємо. Переливаємо в чашку, накриваємо пакетом і залишаємо до повного остигання. У сотейник висипаємо цукор, додаємо мед, вершкове масло, сіль. Відправляємо на невеликий вогонь. Варимо до розчинення, постійно перемішуючи. Додаємо соду і швидко перемішуємо. Проварюємо дві хвилини (помішуючи) і переливаємо в іншу миску. Коли маса майже повністю остигне, вливаємо яйця і змішуємо до однорідності. Потроху всипаємо борошно і замішуємо тісто. Ріжемо на вісім частин та кожну частину округляємо. Накриваємо пакетом, щоб не завітрилося. Кожен шматок розкочуємо та обрізаємо по рівному колу (наприклад, за допомогою кришки). Викладаємо на пергамент, проколюємо в багатьох місцях виделкою та випікаємо. На кожен корж йде 4-5 хвилин в розігрітій до 200 град.духовці. Готові коржі складаємо один на одного і даємо охолонути. М’яке вершкове масло збиваємо. Потроху додаємо крем, не перестаючи перемішувати. Формуємо торт. Викладаємо коржі, перемежовуючи кремом.

Найсмачніше буде, якщо залишити торт в холодильнику на ніч. Також ми розповідали, як готувати бананове морозиво.