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Оригінальна закуска з кількох продуктів: бюджетний паштет "Три сири"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Смачна та бюджетна закуска
Смачна та бюджетна закуска. Фото Ням-ням за 5 хвилин

Чудовий варіант сніданку або перекусу

Ми ділились рецептом класичної сирної намазки на бутерброди. Тепер розповідаємо, як приготувати закуску "Три сири".

Як видно з назви, до складу цього паштету входять три види сирів. Твердий стане основою паштету, плавлений надасть йому кремової текстури, а копчений — характерний, яскравий присмак. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 2 плавлені сирки
  • 130 г твердого сиру
  • 100 г копченого сиру
  • 2 варені яйця
  • 2–3 столові ложки сметани
  • 2 чайні ложки гірчиці з зернами
  • сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яйця й весь сир натираємо на середній тертушці. Потім подрібнюємо у блендері. Це робимо для того, щоб паштет був однорідним.
  2. Додаємо у масу гірчицю й сметану. За консистенцією паштет має бути доволі густим, тож сметану треба додавати поступово.
  3. Подрібнюємо, доки вся маса не стане однієї консистенції. Посолити й поперчити — до смаку, після чого ретельно перемішати.

Дуже смачно мастити цей паштет на підсмажений багет чи солоний крекер. Також ми ділились рецептом смачних цибулевих оладок.

Теги:
#Рецепт #Сир #Паштет #намазка