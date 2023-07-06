Оригінальна закуска з кількох продуктів: бюджетний паштет "Три сири"
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Чудовий варіант сніданку або перекусу
Ми ділились рецептом класичної сирної намазки на бутерброди. Тепер розповідаємо, як приготувати закуску "Три сири".
Як видно з назви, до складу цього паштету входять три види сирів. Твердий стане основою паштету, плавлений надасть йому кремової текстури, а копчений — характерний, яскравий присмак. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 2 плавлені сирки
- 130 г твердого сиру
- 100 г копченого сиру
- 2 варені яйця
- 2–3 столові ложки сметани
- 2 чайні ложки гірчиці з зернами
- сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця й весь сир натираємо на середній тертушці. Потім подрібнюємо у блендері. Це робимо для того, щоб паштет був однорідним.
- Додаємо у масу гірчицю й сметану. За консистенцією паштет має бути доволі густим, тож сметану треба додавати поступово.
- Подрібнюємо, доки вся маса не стане однієї консистенції. Посолити й поперчити — до смаку, після чого ретельно перемішати.
Дуже смачно мастити цей паштет на підсмажений багет чи солоний крекер. Також ми ділились рецептом смачних цибулевих оладок.