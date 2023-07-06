Оригінальна закуска з кількох продуктів: бюджетний паштет "Три сири"

Чудовий варіант сніданку або перекусу

Ми ділились рецептом класичної сирної намазки на бутерброди. Тепер розповідаємо, як приготувати закуску "Три сири".

Як видно з назви, до складу цього паштету входять три види сирів. Твердий стане основою паштету, плавлений надасть йому кремової текстури, а копчений — характерний, яскравий присмак. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

2 плавлені сирки

130 г твердого сиру

100 г копченого сиру

2 варені яйця

2–3 столові ложки сметани

2 чайні ложки гірчиці з зернами

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Яйця й весь сир натираємо на середній тертушці. Потім подрібнюємо у блендері. Це робимо для того, щоб паштет був однорідним. Додаємо у масу гірчицю й сметану. За консистенцією паштет має бути доволі густим, тож сметану треба додавати поступово. Подрібнюємо, доки вся маса не стане однієї консистенції. Посолити й поперчити — до смаку, після чого ретельно перемішати.

Дуже смачно мастити цей паштет на підсмажений багет чи солоний крекер. Також ми ділились рецептом смачних цибулевих оладок.