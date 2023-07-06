Здивуйте рідних: цю кабачкову закуску з’їдять разом із тарілкою
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Обов’язково приготуйте, поки є кабачки
Ми розповідали, як приготувати смачні кульки з м’яса та кабачків. Тепер ділимось рецептом ще однієї кабачкової закуски.
Пропонуємо здивувати своїх близьких рулетиками з цього овочу. Вони стануть як чудовим перекусом на щодень, так і окрасою святкового столу. theLime ділиться простим рецептом.
Інгредієнти:
- кабачки або цукіні — 2 шт.
- яйця — 4 шт.
- борошно — 4 ст. л. з гіркою
- копчена паприка — 1 ч. л.
- сіль — 1 ч. л.
- Для начинки:
- твердий сир — 200 г
- плавлений сир — 1 шт.
- сметана — 2 ст. л.
- часник — 1-2 зубчики
- кріп
- томат — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Беремо молоді кабачки, відрізаємо хвостики, промиваємо в проточній воді та нарізаємо тонкими слайсами. Солимо і залишаємо у такому вигляді на 10 хвилин.
- У мисці розбиваємо яйця та злегка збиваємо їх вінчиком чи виделкою для однорідності. В іншому посуді змішуємо борошно з копченою паприкою.
- Кабачки спочатку обвалюємо в борошняній суміші, потім – в яєчній. Розігріваємо сковороду з рослинною олією та обсмажуємо кабачки з двох сторін. Потім викладаємо їх на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
- Зелень промиваємо у проточній воді, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники. Потім подрібнюємо ножем.
- Твердий і плавлений сир тремо на тертці, часник очищаємо від лушпиння і пропускаємо через прес. З'єднуємо в мисці підготовлені для начинки інгредієнти, додаємо сметану, сіль та спеції до смаку.
- Помідори промиваємо у проточній воді, за бажанням обдаємо окропом і знімаємо шкірку. Нарізаємо їх півкільцями.
- Беремо обсмажений кабачок, змащуємо його сирною сумішшю і кладемо одну скибочку томату, загортаємо в рулетик. Робимо те саме з іншими.
Подаємо до столу апетитні кабачкові рулетики та насолоджуємося смаком. Також ми розповідали, як приготувати повноцінний кабачковий торт.