Смачніше просто неможливо приготувати: рецепт найніжнішої печінки у незвичайній підливі
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Півгодини — і приголомшливе блюдо готове!
Печінка – дуже корисний та смачний продукт, який можна по-різному готувати. Її можна подавати як самостійну страву або зробити смачні відбивні, котлети, салати, паштет, млинці та навіть торти.
Спробуйте приготувати курячу печінку за "Бабусиними рецептами" — і ви не відірветесь. Більш ніжної та смачної страви ви в житті не куштували! А вся справа в неперевершеній сирній підливці з грибами – саме завдяки їй страва виходить незабутньою.
Як приготувати печінку у сирній підливі з грибами
Інгредієнти:
- куряча печінка – 500 г;
- цибуля – 200 г;
- гриби печериці – 400 г;
- сметана 15% — 2 ст.
- борошно — 1 ст.л.;
- сухі трави – 1 ч. л.;
- часник – 1-2 зубчики;
- вода – 300 мл;
- тертий сир – 50 г.
Спосіб приготування:
- Промиваємо курячу печінку, обсушуємо кухонною серветкою та дрібно нарізаємо.
- Викладаємо на розігріту сковороду з олією, обсмажуємо 4-5 хвилин на сильному вогні, помішуючи.
- Заздалегідь ріжемо цибулю та печериці, викладаємо на ту ж сковороду з тим самим маслом і соком від грибів і смажимо на сильному вогні близько 10 хвилин.
- Для соусу змішуємо сметану, додаємо трохи борошна для загусання, сіль, перець, свіжий часник і воду. Усі збиваємо до однорідності.
- Додаємо соус у сковороду з грибами та цибулею, викладаємо печінку та перемішуємо.
- Посипаємо все це натертим на будь-якій тертці сиром і доводимо до кипіння.
- Далі накриваємо кришкою, знижуємо вогонь до рівня нижче за середній і тушкуємо 5 хвилин. Можна додати зелень на свій смак.
Подаємо печінку у сирному соусі з грибами з улюбленим гарніром та насолоджуємося. Смачного!