Смачніше просто неможливо приготувати: рецепт найніжнішої печінки у незвичайній підливі

Півгодини — і приголомшливе блюдо готове!

Печінка – дуже корисний та смачний продукт, який можна по-різному готувати. Її можна подавати як самостійну страву або зробити смачні відбивні, котлети, салати, паштет, млинці та навіть торти.

Спробуйте приготувати курячу печінку за "Бабусиними рецептами" — і ви не відірветесь. Більш ніжної та смачної страви ви в житті не куштували! А вся справа в неперевершеній сирній підливці з грибами – саме завдяки їй страва виходить незабутньою.

Як приготувати печінку у сирній підливі з грибами

Інгредієнти:

куряча печінка – 500 г;

цибуля – 200 г;

гриби печериці – 400 г;

сметана 15% — 2 ст.

борошно — 1 ст.л.;

сухі трави – 1 ч. л.;

часник – 1-2 зубчики;

вода – 300 мл;

тертий сир – 50 г.

Спосіб приготування:

Промиваємо курячу печінку, обсушуємо кухонною серветкою та дрібно нарізаємо. Викладаємо на розігріту сковороду з олією, обсмажуємо 4-5 хвилин на сильному вогні, помішуючи. Заздалегідь ріжемо цибулю та печериці, викладаємо на ту ж сковороду з тим самим маслом і соком від грибів і смажимо на сильному вогні близько 10 хвилин. Для соусу змішуємо сметану, додаємо трохи борошна для загусання, сіль, перець, свіжий часник і воду. Усі збиваємо до однорідності. Додаємо соус у сковороду з грибами та цибулею, викладаємо печінку та перемішуємо. Посипаємо все це натертим на будь-якій тертці сиром і доводимо до кипіння. Далі накриваємо кришкою, знижуємо вогонь до рівня нижче за середній і тушкуємо 5 хвилин. Можна додати зелень на свій смак.

Подаємо печінку у сирному соусі з грибами з улюбленим гарніром та насолоджуємося. Смачного!