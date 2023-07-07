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Смачніше просто неможливо приготувати: рецепт найніжнішої печінки у незвичайній підливі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від такої печінки у незвичайній підливі неможливо відірватися!
Від такої печінки у незвичайній підливі неможливо відірватися!. Фото babusyni-retsepty

Півгодини — і приголомшливе блюдо готове!

Печінка – дуже корисний та смачний продукт, який можна по-різному готувати. Її можна подавати як самостійну страву або зробити смачні відбивні, котлети, салати, паштет, млинці та навіть торти.

Спробуйте приготувати курячу печінку за "Бабусиними рецептами" — і ви не відірветесь. Більш ніжної та смачної страви ви в житті не куштували! А вся справа в неперевершеній сирній підливці з грибами – саме завдяки їй страва виходить незабутньою.

Як приготувати печінку у сирній підливі з грибами

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 500 г;
  • цибуля – 200 г;
  • гриби печериці – 400 г;
  • сметана 15% — 2 ст.
  • борошно — 1 ст.л.;
  • сухі трави – 1 ч. л.;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • вода – 300 мл;
  • тертий сир – 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Промиваємо курячу печінку, обсушуємо кухонною серветкою та дрібно нарізаємо.
  2. Викладаємо на розігріту сковороду з олією, обсмажуємо 4-5 хвилин на сильному вогні, помішуючи.
  3. Заздалегідь ріжемо цибулю та печериці, викладаємо на ту ж сковороду з тим самим маслом і соком від грибів і смажимо на сильному вогні близько 10 хвилин.
  4. Для соусу змішуємо сметану, додаємо трохи борошна для загусання, сіль, перець, свіжий часник і воду. Усі збиваємо до однорідності.
  5. Додаємо соус у сковороду з грибами та цибулею, викладаємо печінку та перемішуємо.
  6. Посипаємо все це натертим на будь-якій тертці сиром і доводимо до кипіння.
  7. Далі накриваємо кришкою, знижуємо вогонь до рівня нижче за середній і тушкуємо 5 хвилин. Можна додати зелень на свій смак.

Подаємо печінку у сирному соусі з грибами з улюбленим гарніром та насолоджуємося. Смачного!

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#Рецепт #Печінка #Куряча печінка #Готуємо вдома