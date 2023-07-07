Пампушки скасовуються: без такої закуски-п’ятихвилинки ви не доторкнетесь до борщу

Така страва точно припаде вам до смаку

Жодна дружня зустріч чи сімейні посиденьки не проходять без закусок. Гарячі та холодні закуски неодмінно повинні бути під рукою на випадок несподіваних гостей чи простого перекушування.

Ароматне сало по-селянськи з часником та кропом – саме така пікантна закуска, яка буде доречною на всі випадки! За рецептом "Це Смак" готується вона всього 5-10 хвилин, але виходить ніжною та злегка пікантною завдяки часнику та кропу. Але поставтеся відповідально до вибору сала — воно має бути білим або ніжно-рожевим, м’яким і приємним запахом. Тільки тоді закуска вийде по-справжньому смачною. Ну що ж, почнемо готувати.

Як приготувати сало по-селянськи з часником та кропом

Інгредієнти на 6 порцій:

сало – 300 г;

кріп — 1 пуч.;

часник — 3 зуб.;

чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

Зріжте сала шкірку і наріжте його шматочками, подрібніть в м’ясорубці. Дуже дрібно наріжте кріп, пропустіть через прес часник і додайте інгредієнти до сала, поперчіть і перемішайте. Постеліть на підставку під гаряче або килимок для суші харчову плівку. Викладіть сало на неї та обережно скрутіть рулет. Покладіть рулет у морозилку. Коли він охолоне, порізати його кружечками та подавайте на стіл.

Рецепт закуски з сала нагоді вам і взимку, коли захочеться з’їсти що-небудь апетитне з тарілкою борщу. До речі, закуску можна заморозити, переклавши її спочатку у банку.