Свинина по-французьки: рецепт, який не змусить вас метушитися на кухні

Зовсім небагато інгредієнтів та часу – і страва готова!

М’ясо по-французьки — це досить популярна основна страва, яка хоча б раз з’являлася на столі в кожній родині. За класичним рецептом для страв потрібно використовувати телятину або яловичину, але сьогодні ми візьмемо свинину.

Таке м’ясо від "Бабусиних рецептів" вийде соковитим, ароматним та неймовірно ніжним. Саме тому ця страва сподобається всім вашим рідним.

Як приготувати свинину по-французьки

Інгредієнти:

свинина – 600 г;

сіль — ½ ч. л.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

помідори – 3 шт.;

моцарелла – 200 г;

майонез – 100 г;

майоран сушений — 2 ч. л.;

орегано – за бажанням.

Спосіб приготування:

Свиняче м’ясо обробляємо, прибираємо плівку та прожилки. Нарізаємо вирізку на невеликі стейки завтовшки 1,5-2 см. Накриваємо м’ясо целофановим пакетом, відбиваємо м’ясо молотком з одного боку. Посипаємо сіллю шматки м’яса, втираємо гранули у волокна. Змащуємо форму для запікання олією, викладаємо стейки. Нарізаємо кільцями помідори та цибулю, тонкими пластинами нарізаємо сир. Змащуємо стейки майонезом, на поверхню по черзі викладаємо по кільцю цибулі, пластині помідора та сиру. Сир посипаємо спеціями. Розігріваємо духовку до 180 градусів і запікаємо півгодини.

Пікантний майонез для свинини французькою можна приготувати власноруч або використовувати сметану. Смачного!